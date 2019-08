Terribile schianto sul lungomare | Alberto muore a 18 anni | città in lutto

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2019) Avrebbe dovuto compiere 19Profumo è morto poco prima di mezzanotte, dopo ore di agonia, a causa di vari traumi tra cui uno cranico molto grave, il giovane coinvolto nell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 29 agosto nelCanepa di Genova. Il diciottenne viaggiava sulla sua moto in direzione ponente, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo sbattendo violentemente contro il guardrail della strada e poi, dopo un altro volo, per terra, dopo aver perso il casco. Immediato l’intervento dei medici del 118. Sul posto sono arrivati anche i vigili della polizia locale per prendere i rilievi e accertare la dinamica dell’incidente. Il ragazzo è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso, in condizioni gravissime, per un forte trauma cranico. I dottori dell’ospedale Galliera di Genova hanno provato per diverse ore a rianimarlo. ...

