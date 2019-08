Luttwak | Macron ha chiesto a Trump di appoggiare Conte

Fonte : blogo

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ancora una volta Edwardha sposato una tesi di Salvini. Anche secondo il politologo ed analista americano a suggerire a Donalddipubblicamente Giuseppesarebbe stato il Presidente Emmanuel, d'accordo con gli altri leader europei: "ha soddisfatto le richieste dial G7, gli ha fatto un grande favore. Eha, con i tedeschi e tutti gli europei, dila formazione rapida di un governo in Italia".Alla base dell'endorsement dinon ci sarebbe dunque una particolare stima personale nei confronti di, bensì uno scambio di cortesie tra il leader francese e quello statunitense: "Il presidente degli Stati Uniti è andato al G7. Il presidente franceseha organizzato tutto e soddisfatto tutte le richieste di. In più,ha efficacemente eliminato tutti i potenziali tranelli per. ...

