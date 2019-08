Infortunio Chiellini | cosa succede adesso al mercato della Juventus

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019)– Tegola clamorosa in casa, il club bianconero ha comunicato il graveper il difensore Giorgio, il bianconero ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore, il calciatore sarà costretto ad operarsi e quindi tempi di recupero lunghissimi. Edsuccesso suldopo l’di? La prima decisioneè stata quella di togliere daldefinitivamente Daniele Rugani, nel mirinoRoma e di qualche club inglese, così come Demiral che continuerà la stagione allanonostante il pressing del Milan. Lavaluterà un eventuale innesto nell’ultima giornata di calcioma solo in caso di occasione, altrimenti la retroguardia resterà così., Martusciello in conferenza stampa: colpo di scena su Sarri, indicazioni su ...

