Inflazione, lieve aumento agosto a 0,5%

Ad,l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, segna un +0,5% sia su base mensile che su base annua (stime preliminari).Così l'Istat. L'acquisita per il 2019 è +0,9% sia per l'indice generale che per la componente di fondo. I prezzi degli alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto carrello della spesa)salgono dell'1%, dal +0,6% di luglio. Quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumentano dello 0,8%, dal +0,7%.(Di venerdì 30 agosto 2019)