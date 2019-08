Guida ai Mondiali di basket

Basket - Mondiali 2019 : la Guida tv e streaming completa. Come vedere tutte le partite : il programma e il palinsesto di SKY : Siamo alla vigilia dell’appuntamento con i Mondiali di Basket 2019, atteso per cinque anni invece dei tradizionali quattro. 32 squadre sono pronte a darsi battaglia in Cina, partendo dal match inaugurale (Angola-Serbia, che per ironia della sorte è anche del girone dell’Italia) fino alla finale del 15 settembre a Pechino. In mezzo, una dose di 8 partite al giorno fino al 9 settembre. L’Italia torna in scena dopo 13 anni, dopo ...

Basket - Mondiali 2019 : le stelle della manifestazione. Antetokounmpo si presenta da MVP - Jokic Guida la Serbia. Team USA meno Dream - ma i nomi non mancano : Nelle settimane precedenti si sono moltiplicate le assenze e le rinunce, ma i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno domani presentano comunque un parterre di stelle di assoluto valore. Basta forse un solo nome, quel Giannis Antetokounmpo, votato miglior giocatore dell’ultima stagione NBA. Il greco è l’uomo in copertina di tutta la rassegna iridata, il campione assoluto, che proverà a trascinare ad una grande impresa la sua Grecia. ...

Ginnastica artistica - l’Italia maschile si prepara ai Mondiali con un maxi ritiro : Marco Lodadio Guida gli azzurri : La Nazionale Italiana di Ginnastica artistica maschile si preparerà ai Mondiali, in programma a Stoccarda dal 4 al 13 ottobre, con un maxi ritiro di addirittura 12 giorni: i ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro si ritroveranno alla palestra federale Guglielmetti di Milano il prossimo 19 settembre e ci rimarrano fino al 30 settembre prima di partire alla volta della Germania. Nove ragazzi si contenderanno i cinque body azzurri a disposizione per la ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati della Russia. Vitaly Fridzon e Andrey Vorontsevich Guidano l’esperto gruppo allenato da Bazarevich : Arriva a ridosso della deadline il roster definitivo della Russia per i Mondiali di Cina 2019. Sergey Bazarevich ha effettuato l’ultimo taglio, relativo al centro Artem Zabelin. Questi i 12 convocati russi: Semen Antonov (1989, 202 cm) – ala, CSKA Mosca (Russia) Evgeny Baburin (1987, 190 cm) – guardia, Nizhny Novgorod (Russia) Vitaly Fridzon (1985, 195 cm) – guardia, Lokomotiv Kuban (Russia) Vladimir Ivlev (1990, 207 cm) ...

Ginnastica artistica - Italia verso i Mondiali : le convocate per l’amichevole in Olanda. Le Fate Guidano il gruppo : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per l’incontro amichevole che andrà in scena sabato 31 agosto ad Heerenveen (Paesi Bassi). Sei azzurre saranno impegnate in terra olandese in un test fondamentale lungo il cammino di avvicinamento che conduce ai Mondiali di Stoccarda (4-13 ottobre) dove si andrà a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo ...

Basket - Mondiali 2019 : il regolamento delle qualificazioni olimpiche. Come si ottiene il pass per Tokyo 2020 : la Guida completa : Una delle tante novità introdotte dalla FIBA per questi Mondiali, oltre alla nuova scansione delle date, alla nuova formula delle qualificazioni, all’allargamento a 32 squadre, risiede anche nella qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il vero grande obiettivo che in tanti si pongono. Andiamo, perciò, a vedere i criteri di qualificazione. Va tenuto presente che una squadra qualificata c’è già: è quella del Giappone, che potrà ...

Basket - Mondiali 2019 : gli otto gironi ai raggi X. Guida ai raggruppamenti della prima fase : Per la prima volta i Mondiali di Basket si aprono a 32 squadre, nell’edizione cinese che arriva a 5 anni di distanza da quella spagnola che vide trionfatori gli Stati Uniti. otto città per altrettanti raggruppamenti e tantissimo spettacolo da condensare in due settimane. Andiamo a vedere meglio cosa ci potremo aspettare dai gruppi della prima fase. GIRONE A (Polonia, Costa d’Avorio, Venezuela, Cina) Non è andata per niente male ai ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (lunedì 22 luglio). Orari - tv e streaming. La Guida completa : L’undicesima giornata di gare dei Mondiali di nuoto di Gwangju vedrà tre sport in programma: il nuoto in corsia, che assegnerà altri quattro titoli, i tuffi dalle grandi altezze, col primo round femminile ed i primi due maschili, e la pallanuoto femminile, con i quarti di finale ed altre gare per i piazzamenti dal nono posto in giù. Le gare verranno trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali Rai, su Raidue o RaiSport+HD, e in diretta ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (domenica 21 luglio). Orari - tv e streaming. La Guida completa : La decima giornata di gare dei Mondiali di nuoto di Gwangju vedrà due sport in programma: il nuoto in corsia, che farà il suo esordio assegnando i primi quattro titoli (400 stile e 4×100 stile sia al maschie che al femminile), e la pallanuoto, con le semifinali per il tredicesimo posto e gli ottavi di finale del torneo maschile. Le gare verranno trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali Rai, su Raidue o RaiSport+HD, e in diretta ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (sabato 20 luglio). Orari - tv e streaming. La Guida completa : domani, sabato 20 luglio, altra giornata ricca di gare nei Mondiali 2019 di nuoto in corso di svolgimento in Corea del Sud. Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallanuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. In programma anche la finale del sincro misto dai 3 metri e quella ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (venerdì 19 luglio). Orari - tv e streaming. La Guida completa : L’ottava giornata di gare dei Mondiali di nuoto di Gwangju vedrà quattro sport in programma: il nuoto di fondo, con le 25 km, maschile e femminile, il nuoto sincronizzato, con i preliminari del duo misto libero e la finale del libero a squadre, i tuffi, con i preliminari e le semifinali della piattaforma 10 metri maschile e la finale del trampolino tre metri femminile, e la pallanuoto, con la terza giornata del torneo maschile. Le gare ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : la staffetta mixed Guidata da Paltrinieri cerca il colpaccio a Gwangju : Domani alle ore 01.00 italiane sarà tempo di staffetta nei Mondiali 2019 di Nuoto di fondo. A Gwangju (Corea del Sud), la Nazionale ha voglia di arricchire il proprio medagliere, fino ad ora piuttosto scarno. Il solo bronzo vinto da Rachele Bruni, nella 10 km (pass olimpico conquistato), è un troppo poco per una compagine come quella del Bel Paese arrivata in Asia con ben altre ambizioni. Certo, sono arrivate le qualificazioni a Cinque Cerchi di ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (giovedì 18 luglio). Orari - tv e streaming. La Guida completa : Giovedì 18 luglio ci aspetta una giornata molto interessante nei Mondiali 2019 di nuoto a Gwangju. Si comincerà con la staffetta del nuoto di fondo dove gli azzurri sono attesi e tra i favoriti per il successo. La squadra guidata da Gregorio Paltrinieri vuol portarsi a casa la prima vittoria mondiale in acque libere e questa sembra essere l’occasione migliore per sbancare. Nei tuffi vedremo le nostre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nei ...

LIVE Italia-Giappone 6-4 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : alti e bassi per il Setterosa che Guida la gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ Rigore da una parte, rigore dall’altra: Aiello lo conquista, Roberta Bianconi lo realizza al meglio. 7-5 Italia. 1′ Altro rigore per il Giappone, il terzo nell’incontro. Inaba non sbaglia: 6-5. 1′ Giappone che conquista la prima palla del terzo quarto. Si chiude qui la seconda frazione, siamo all’intervallo lungo: Italia in vantaggio 6-4, tanti alti e ...