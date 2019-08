Governo : Pd - ‘da Conte chiarimento su parole Di Maio - si può andare avanti’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “La delegazione del Pd indicata dal segretario Zingaretti e rappresentata da Andrea Orlando e Dario Franceschini ha partecipato oggi pomeriggio ad un incontro richiesto dal Presidente incaricato con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e con lo stesso Premier Conte. L’incontro è servito a porre l’esigenza di un chiarimento sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio, al termine delle ...

Governo : Zingaretti - 'dati Istat confermano necessità svolta e nuova stagione' : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – "I dati negativi dell'Istat confermano la necessità di una svolta, l'esigenza di aprire, come ha detto ieri il presidente Conte, una nuova stagione politica nel nostro Paese". Lo ha detto Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte.

Governo : Pinotti - 'da M5S solo ultimatum - così è difficile' : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – "Il Pd è al lavoro pensando alle proposte per l'Italia: istruzione, ricerca, ambiente, innovazione, salari ma dal M5S riceviamo solo ultimatum. così è difficile. #CrisiDiGoverno". Lo scrive su twitter Roberta Pinotti del Pd.

**Governo : De Micheli - 'da Pd proposte - da M5S solo ultimatum'** : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – "Sono tre giorni che il Pd parla di proposte: salari, ambiente, sviluppo e imprese, infrastrutture, scuola e cultura. E il M5S risponde soltanto per ultimatum #CrisiDiGoverno". Lo scrive su twitter la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli.

Governo : Faraone - 'da Locatelli dichiarazione eversiva gravissima' : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – 'Alessandra Locatelli: 'Ci auguriamo che nell'eventualità che la Lega vada all'opposizione e si formi un nuovo Governo Pd-M5s il popolo insorga il prima possibile. Noi saremo tra i primi a scendere in piazza'. Vi chiederete, chi è Alessandra Locatelli? è il ministro della famiglia. Leghista. Mi ero proprio dimenticato che esistesse. Spero che questa gravissima ed eversiva ...

Governo : Bordo (Pd) - 'da Di Maio vogliamo chiarezza non furbizie' : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – "Sembra che Di Maio stia lavorando per far saltare l'interlocuzione che è in atto con il Pd. Leggo così i diktat e le condizioni che sta ponendo in queste ore, che evidentemente gli servono anche per tenere ancora aperto il canale di un possibile ritorno del M5S all'alleanza con Salvini. Magari con il patto che sia proprio il capo politico dei grillini ad andare a Palazzo Chigi. Alla ...

Governo : Zingaretti - 'da Pd iniziativa - ora attendiamo risposta M5S' : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – "Era giusto e corretto attendere le dimissioni di Conte" prima di parlare della crisi, "per me la partita inizia oggi e oggi il Pd ha messo in campo un'iniziativa politica e programmatica. Ora attendiamo la risposta dei 5 Stelle che finora non c'è stata". Lo dice Nicola Zingaretti al Tg2.

Governo : Ascani - 'da Direzione mandato forte a Zingaretti per trattativa' : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – "In Direzione Pd abbiamo votato all'unanimità un documento che dà a Zingaretti un mandato forte nella trattativa. Grazie a noi Salvini finalmente se ne va dal Viminale. Ora dobbiamo impedire che torni al Governo e mettere in salvo al più presto i conti del Paese". Lo scrive su twitter Anna Ascani del Pd.

Governo : Salvini - 'da tempo lavoravano a grande inciucio' : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – "Evidentemente qualcuno stava lavorando da tempo al grande inciucio. Noi non abbiamo paura". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb.

Governo : Presidente Ars - 'da Conte discorso da vero uomo delle istituzioni' : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – "Non avevo mai seguito con così tanto interesse un intervento del Presidente Giuseppe Conte e nonostante ci siano alcune idee a tenerci distanti, debbo ammettere che sta facendo un discorso da vero 'uomo delle istituzioni". Complimenti, Presidente". Così, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè sul discorso del premier Conte.

Governo : Conte - 'da dopo europee - Salvini alla ricerca di pretesto per crisi' : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – "dopo le europee il ministro dell'Interno ha messo in atto un'azione di progressivo distacco dal Governo " con la "costante ricerca di un pretesto per giustificare la crisi di Governo e il ritorno alle urne". Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato.

Governo : sindacati - ‘da vertenze a infrastrutture - servono risposte immediate’ : Roma, 13 ago. (AdnKronos) – “Le innumerevoli vertenze aperte al ministero dello Sviluppo economico che riguardano centinaia di migliaia di posti di lavoro, il futuro e la qualità del nostro sistema industriale e produttivo, i problemi della pubblica amministrazione, del sistema di istruzione e conoscenza e della sanità pubblica, il divario crescente tra Nord e Sud, la paralisi dei cantieri pubblici per le necessarie ...