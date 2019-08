Eccidio Padule di Fucecchio | i familiari non vogliono i soldi tedeschi per il monumento

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019) Per la giustizia italiana l’didi– dove nell’agosto del 1944 una divisione nazista uccise 174 civili, in gran parte donne, anziani e bambini – ha dei responsabili. Ma quasi nessuno ha scontato la pena: la Germania infatti non ha mai reso esecutive le condanne, a partire da quella dall’ex sergente Robert Johann Riss, condannato all’ergastolo per la strage. Eppure Berlino, a distanza di 75 anni, ha deciso di sostenere le spese per il restauro delche ricorda le vittime.che superstiti ehanno rifiutato. “La giustizia tedesca – dicono – avrebbe potuto fare tre cose nei confronti dei criminali condannati: estradarli in Italia perché scontino la pena, far loro scontare la pena in Germania; processarli per conto proprio. Non ne ha fatta neanche una. Semplicemente ha reso impuniti i criminali nazisti ...

