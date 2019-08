Bake Off 2019 | al via la nuova edizione con quarto giudice… a sorpresa

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 30 agosto 2019)OffSu Real Time si ricomincia a sfornare dolci con la settimadiOff Italia, al via oggi alle 21.10. La prima delle quattordici puntate previste andrà in onda in simulcast sugli otto canali free del Gruppo Discovery (NOVE, Real Time, DMAX, Giallo, MOTOR TREND, Food Network, K2 e Frisbee), e potrà contare come sempre sulla conduzione di Benedetta Parodi e sulla presenza dei giudici Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara. Che, però, stavolta non saranno soli.Off: tutte le novità sullaal via questa sera A dare loro manforte ci saranno quest’anno degli ospiti d’eccezione, che si trasformeranno all’occorrenza in veri e propri giudici, risultando determinanti per il risultato delle sfide. Tra loro Gabriele Bonci, Benedetta Rossi, Vittoria Aiello, Renato Ardovino, Antonino Cannavacciuolo e, direttamente da ...

