“Noi le poltrone le tagliamo” | Patuanelli e D’Uva fanno il punto

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) Roma, 29 ago. (AdnKronos) – “Noi lele tagliamo”, Stefanoe Francesco D’Uva, capigruppo di Senato e Camera, con i vice Gianluca Perilli e Francesco Silvestri, in conferenza stampa hanno fatto ilsulla crisi di governo, dopo .“C’è questo gran parlare di, – ha sottolineato D’Uva – ma faccio presente che tutti gli eletti 5 Stelle si tagliano parte dello stipendio. Va ricordato che tutti i ministri e i sottosegretari rinunciano all’indennità di carica: non solo non abbiamo parlato di, perché non ci interessa, ma non ci potrebbero nemmeno interessare” per questo motivo. “Ce ne frega così poco delleche addirittura andiamo a tagliarle. Grazie a questo governo sarà possibile tagliare i parlamentari”, ha ribadito il capogruppo alla Camera.Sulle recenti ...

matteosalvinimi : Un governicchio fondato unicamente sulle poltrone e sull’odio non ha vita lunga. Per loro prima le poltrone, per n… - matteosalvinimi : Per il PD “prima le poltrone”, sempre. Per noi “Prima gli Italiani”, sempre. Forza Amici, non potranno scappare dal… - lumorisi : #Salvini LIVE! “Per il PD “prima le poltrone”, sempre. Per noi “Prima gli Italiani”, sempre. Forza Amici, non potr… -