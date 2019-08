Milan | oggi il cda sui conti e sulle strategie future

Milan - oggi un CdA sui conti e sulle strategie future : CdA in programma per Milan, che oggi in sede a Milano analizzerà l’andamento gestionale della prima parte del nuovo esercizio fiscale, prendendo atto dell’evoluzione dell’ultima stagione economica, chiusasi con una perdita tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Lo scrive “MF – Milano Finanza”, spiegando che l’approvazione definitiva è prevista per l’autunno. Per […] L'articolo Milan, oggi un CdA sui conti e sulle strategie future è stato ...

Massimo Mirabelli : “Se oggi il Milan è molto giovane è anche grazie a noi” : Come già fatto diverse volte, l’ex ds del Milan Massimo Mirabelli è tornato a parlare della squadra rossonera e del suo momento attuale. Lo ha fatto a Radio Sportiva, ecco le sue parole. IL PASSATO “Milan? Noi abbiamo fatto buone plusvalenze senza grandi campioni. Quella campagna acquisti ha avuto luci e ombre, ma c’era solidità. Sento tante chiacchiere: se oggi il Milan è molto giovane è anche grazie a noi”. IL ...

CorSera : Alexis Sanchez è un giocatore dell’Inter. Oggi sarà a Milano : L’accordo tra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez è stato concluso ieri in tarda serata. Lo scrive il Corriere della Sera. Oggi il cileno arriverà a Milano. All’ultimo momento, scrive il quotidiano, è stata cambiata la formula del trasferimento. L’opzione scelta è quella di un prestito secco, senza diritto di riscatto. A fine stagione i due club, se lo riterranno opportuno, apriranno una nuova trattativa per la ...

Udinese-Milan oggi in tv (25 agosto) : orario d’inizio - diretta streaming - canale e probabili formazioni : Prima giornata per il campionato di Serie A di calcio 2019-2020. Debutto per il Milan di Giampaolo alla Dacia Arena: l’Udinese proverà subito a trovare il grande scalpo in un match tutt’altro che scontato. I rossoneri partono con i favori del pronostico ma non sarà facile contro la banda guidata da Tudor. Andiamo a scoprire l’orario d’inizio del match. Udinese-Milan, incontro di primo turno del campionato di Serie A, si ...

Allerta Meteo Lombardia - rischio pioggia a Milano : al via il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Maltempo previsto in Lombardia e in particolare nel capoluogo. C’è infatti il rischio di forti temporali su Milano per questo il Comune ha diramato un’Allerta Meteo ed ha attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro. Dalle 14 di oggi l’amministrazione comunale di Milano ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di temporali forti anche sul nodo idraulico di Milano. La disposizione fa ...

Diretta Coppa Italia Serie D - alle ore 18 Milano City-Arconatese : stasera Brindisi-Foggia : Mercoledì di Coppa Italia in Serie D, dove sono in programma due recuperi della manifestazione tricolore, non disputatisi nel primo turno in programma domenica scorsa. alle ore 18.00 al Centro Sportivo Roberto Battaglia di Busto Garolfo di scena la sfida Milano City-Arconatese: la formazione del neo tecnico Fulvio Fiorin ospita la compagine gialloblù guidata da Giovanni Livieri. ...Continua a leggere

Calciomercato Milan news/ Moggi boccia il mercato dei rossoneri - ultime notizie - : Calciomercato Milan, Moggi non è convinto e suggerisce ai tifosi rossoneri di non farsi troppe illusioni in vista del campionato.

Milan - da oggi disponibile l’app ufficiale per dispositivi Apple iOS : A pochi giorni dall’inizio del campionato ecco un’importante novità per tutti i sostenitori del Milan.L’app ufficiale del club è ora finalmente disponibile n esclusiva sulla piattaforma iOS (prima dell’inizio del campionato è previsto il lancio anche su Android). Tutto quello che serve a un tifoso rossonero non mancherà di certo: “lLive experience”, contenuti esclusivi, biglietteria, […] L'articolo Milan, da oggi ...

Supermercati e negozi aperti oggi - Ferragosto 2019/ Roma e Milano - orari a Firenze : Supermercati aperti a Ferragosto 2019, oggi 15 agosto. Roma e Milano ma non solo: le aperture anche a Firenze, i negozi e gli orari.

Calciomercato - le notizie di oggi : Milan grandi manovre - Sampdoria vicina ad un attaccante : Milan grandi manovre – Il Milan prosegue il suo cammino parallelo tra campo e mercato. Quest’ultimo tema caldo specie per quanto concerne la zona offensiva. Si riavvicina infatti Angel Correa dell’Atletico Madrid. Quarantacinque milioni più bonus le cifre dell’affare, che dovrebbe prendere corpo nelle prossime ore. Sempre sul fronte attacco, incontro in sede tra la dirigenza rossonera e Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Rodrigo all’Atletico spinge Correa verso il Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07 FROSINONE – Il club ciociaro è alla ricerca di una punta: oltre gli obiettivi Diego Falcinelli e Alberto Paloschi della Spal, secondo “L’Inchiesta”, la squadra allenata da Alessandro Nesta avrebbe messo gli occhi su Stanislav Kostov. Il classe ’91 gioca con il Levski Sofia, con cui ha segnato 24 reti nell’ultima stagione. 14.04 NAPOLI – Secondo ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Inter su Chiesa per il 2020 - Correa si avvicina al Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 ROMA – Non solo Werner: per sostituire Dzeko spunta sul giornale spagnolo Marca anche il nome di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid seguito anche dal Marsiglia. 12:55 Inter – Percorso inverso per due giocatori nerazzurri: Dalbert sembra destinato in Francia, mentre possibile la permanenza di Borja Valero, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. 12:50 ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Inter su Chiesa per il 2020 - Correa si avvicina al Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:05 Milan – Capitolo cessioni: la Gazzetta dello Sport rivela che potrebbero salutare sia Andrè Silva che Castillejo. Sul primo c’è stato l’inserimento dell’Espanyol, mentre per lo spagnolo è viva l’ipotesi del ritorno al Villareal. 12:00 BOLOGNA – Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoblu hanno riagganciato i contatti per l’attaccante del ...

Maltempo : allerta pioggia a Milano - al via monitoraggio fiumi : Milano, 12 ago. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha attivato il Coc, Centro operativo comunale per il rischio di forti temporali anche sulla città. Il centro è stato attivato alle 12 e la disposizione fa seguito all'avviso di allerta (codice giallo) emesso dal centro meteo regionale lombardo. Con l