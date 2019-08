Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) “, con l’incarico per formare il nuovo governo,di. Qui non si tratta di rivendicare meriti, ma di constatare un fatto:è realtà ciò che un mese fa sembrava impossibile. E questo è un bene per chi crede che la politica sia civiltà e non truce scontro di violenza verbale. Molto è ancora da fare, molte le contraddizioni, molti i problemi aperti. Ma intanto:1 -0”. Lo scrive su Facebook Matteo Renzi.

rossipresidente : Il #populismo contrappone il popolo alle istituzioni democratiche, alla rappresentanza politica e quindi è nemico d… - alcinx : RT @HuffPostItalia: 'Istituzioni 1 - Populismo 0, Salvini oggi esce politicamente di scena' - HuffPostItalia : 'Istituzioni 1 - Populismo 0, Salvini oggi esce politicamente di scena' -