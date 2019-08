I social network sono sempre più causa di stress e dipendenza secondo un nuovo studio

La vita da incubo del militante sui social network al tempo della crisi di governo : Tra alleanze e messaggi trasversali, l'esercito dei tifosi dei vari partiti si ritrova spesso a doversi rimangiare gli insulti vomitati il giorno prima perché è cambiato lo scenario. Sono loro le vere vittime di questa crisi Pd e Movimento 5 Stelle, io ti amo e poi ti odio"

Uccide l'amico davanti al pub - poi confessa sui social network : "L'ho fatto per amore" : Due ragazzi di 23 anni stavano parlando in auto, poi uno ha ucciso l'altro a coltellate. L'assassino è scappato e, inseguito dai carabinieri, è uscito di strada. Nel frattempo ha ammesso tutto su Facebook e con un video su Instagram

social network - ecco come creare l'hashtag perfetto : A fornire qualche consiglio, in occasione dell'#HashtagDay per celebrare il 12° compleanno dell’hashtag, è Twitter

Maurizio Costanzo ringrazia Maria e spiega perché non è sui social network : perché Maurizio Costanzo non ha un profilo Facebook e Instagram Nonostante gli 81 anni, Maurizio Costanzo si tiene al passo coi tempi. Al giornalista e conduttore, da sempre molto curioso e attento alle novità, non ne sfugge una. Eppure, al contrario di tanti altri, lo scrittore ha scelto di non avere un profilo Instagram o […] L'articolo Maurizio Costanzo ringrazia Maria e spiega perché non è sui social network proviene da Gossip e Tv.

Facebook le blocca il profilo - la nipote di Mussolini avvia una battaglia legale col social network : Edda Negri Mussolini si è vista disabilitare l’account dopo gli auguri di compleanno al nonno

L’Fbi cerca fornitori per spiare gli utenti sui social network : The Federal Bureau of Investigation (FBI) (foto: Al Drago/Bloomberg via Getty Images) Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) chiede nuovamente accesso ai dati dei social network per monitorare le potenziali minacce. Come scrive il Wall Street Journal, gli agenti federali sono alla ricerca di appaltatori che possano fornire “servizi di abbonamento a uno strumento di allerta precoce sui social media al fine di mitigare le varie minacce, ...

Le mani sui social network. La nuova mossa di Donald Trump per imporre regole dall’alto : Allo studio un progetto per stilare norme destinate ai contenuti a sfondo politico. Ma anche per controllare tutto quel che viene pubblicato per “motivi di sicurezza nazionale”

Amicopolis - la truffa sul social network made in Italy. Un suicidio per la frode : L’inchiesta della Guardia di finanza di Caltanissetta ha svelato una maxi frode ideata dai vertici societari del social network italiano Amicopolis. Sono 19 i truffati per aver comprato prodotti finanziari. Dietro la truffa ci sarebbe lo schema Ponzi, che avrebbe permesso agli amministratori di intascare illecitamente le somme. Il caso dell’iscritto suicida per aver perso 50mila euro

Professioni : da consulenti lavoro approfondimento sui social network : Roma, 5 ago. (Labitalia) - La Fondazione Studi consulenti del lavoro esamina in profondità il limi[...]

Sbarco sulla luna e teorie del complotto - l’esperto : “Nell’era del cattivismo e degli haters - i social network conquistano le anime” : Abbiamo da poco celebrato la storica impresa dell’Apollo 11, la missione della NASA che ha portato il primo uomo a mettere piede sulla luna. Nonostante siano poi seguite altre missioni simli e nonostante la grande eredità che l’Apollo 11 ci ha lasciato non solo come umanità ma anche dal punto di vista scientifico per la comprensione del sistema solare, sono ancora molte le persone che non credono allo Sbarco dell’uomo sulla luna, ritenendo ...

Instagram nasconde il numero di like sui post - ecco perché il social network ha svoltato : Una piccola rivoluzione su Instagram. Grande, anzi enorme per i ?like addicted?, ovvero tutti quegli utenti che hanno sviluppato una nuovo forma di dipendenza psicologica dal numero dei...

Se potessi distruggerei i social network! Il duro affondo di Hugh Grant : Sono senza freni le ultime dichiarazioni rilasciate da Hugh Grant, l'attore si scaglia contro il mondo dei social, accusando di manipolare la gente comune. Non solo attore ma anche attivista politico. Hugh Grant nel corso del tempo si è distinto, sia per le due doti recitative, è il principe delle commedie romantiche, ma si è fatto notare anche e soprattutto per le sue ideologie politiche più volte millantante ai tabloid inglesi. ...

Shoelace Google : come funziona il social network lanciato contro Meetup : Shoelace Google: come funziona il social network lanciato contro Meetup Dopo la chiusura di Google Plus nell’autunno scorso, Big G prova a riaffacciarsi sul mondo dei social network lanciando Shoelace. Il nome, che in italiano si traduce “laccio per le scarpe”, non è affatto casuale. Shoelace, infatti, si propone di essere un social che mette in contatto persone geograficamente vicine che hanno gli stessi interessi, così da facilitare ...

Google ci riprova con i social network : lancia Shoelace : Shoelace. Il nuovo social network che Google sta testando a New York (fonte: Google) Dopo il fallimento di Google+, Big G non ha resistito alla tentazione di creare un nuovo social network. Si chiama Shoelace la nuova piattaforma in fase di lancio, che consentirà ai suoi utenti di entrare in contatto con persone geograficamente vicine e con cui condividono gli stessi interessi. Nato dalle menti del team di lavoro per prodotti sperimentali di ...