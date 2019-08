Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2019) La battaglia trae l’Inter è appena cominciata. Il centravanti ha comunicato all’Inter di voler rimanere in nerazzurro. Lui dice per il legame affettivo ma l’Interche il motivo sia un altro: vuole ottenere la rescissione del contratto eper andare alla Juventus. Così scrive oggi il Corriere della Sera che parla apertamente di battaglia. “-. scrive il quotidiano – si è cautelata in ogni modo affinchénon abbia la possibilità di pretendere alcunché. In queste settimane, però, molti legali hanno contattato Wanda Nara per proporsi come coloro che possono liberare Maurito attraverso la legge”.può chiedere il reintegro oppure la risoluzione del contratto. L’Inter, scrive ancora il quotidiano, “ritiene di essersi comportata nel rispetto del regolamento”. Lo ha convocato per il ritiro e lo ha fatto ...

napolista : Corsera: “Battaglia legale tra Icardi e l’Inter. Il club teme che voglia liberarsi a zero e andare alla Juve” Il c… -