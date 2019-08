Casting per lo short film ' Nèo Kosmo' e il programma tv ' Cafè Cabaret'

Casting per il film 'Gabbie Dorate' - da girarsi nel trevigiano - e per un musical : Sono attualmente aperte le selezioni per il film di genere thriller dal titolo Gabbie Dorate, di Federico Bordin e le cui riprese verranno poi effettuate nei pressi di Treviso. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di cantanti/attori e ballerini per uno spettacolo musicale di Teatro e Vita. Gabbie Dorate Per la realizzazione del film thriller di tipo psicologico dal titolo Gabbie Dorate, diretto dal regista Federico Bordin, sono in corso le ...

Casting per alcuni spot promozionali e per il nuovo volto di Oriocenter : In questo periodo ci sono dei Casting aperti per realizzare alcuni spot di carattere promozionale e pertanto è aperta la ricerca di vari ruoli attoriali con pregressa esperienza in ambito recitativo. Sono poi tuttora in corso le selezioni per la ricerca del nuovo volto di Oriocenter. spot promozionali Per la realizzazione di alcuni brevi spot promozionali sono aperte le selezioni per la ricerca di quattro uomini e quattro donne di età compresa ...

Casting per filmati didattici da girare in tutt'Italia e per Spellbound Ballett : Sono aperte le selezioni di attori, attrici e comparse per realizzare vari filmati di tipo didattico, su tematiche mediche e da girarsi in un pò tutta Italia. Sono inoltre ancora in corso le selezioni di ballerini di livello professionistico da inserire nell'organico della compagnia Spellbound Contemporary Ballet. filmati didattici Per la realizzazione di brevissimi filmati (circa 40 secondi di durata l'uno) di carattere didattico, con riprese ...

Casting di Cineworld Roma per nuove produzioni e di Musical Mood Company : Sono attualmente in corso le selezioni di Cineworld Roma per la ricerca di figure varie per la realizzazione di nuove produzioni in ambito cinematografico e televisivo. Sono inoltre aperte le selezioni di Musical Mood Company per cantanti, ballerini/e, attori per un Musical e un web contest. Cineworld Roma Selezioni aperte, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di un film da girarsi nella Capitale nel prossimo mese di settembre. A tale ...

Casting per Conto alla Rovescia con Gerry Scotti e per un musical a Palermo e Bagheria : Casting aperti per alcuni programmi tv di Dry Media, tra cui la trasmissione di Mediaset dal titolo Conto alla Rovescia, e per un musical dell'associazione Teatro e Vita. Dry Media Sono aperte le selezioni per alcuni programmi televisivi di Dry Media. Per Cuochi d'Italia, nella versione 'Campionato del mondo', si cercano cuochi che provengano da luoghi molto distanti e che lavorino in ristoranti con cucina tradizionale del proprio Paese di ...

Casting per l'orchestra del Maestro Peppe Vessicchio per il tour de Le Vibrazioni : Selezioni in corso di musicisti per l'orchestra diretta dal Maestro Peppe Vessicchio che accompagnerà il tuor del gruppo musicale Le Vibrazioni. Un tour e un grande Maestro Per il tour del noto gruppo musicale Le Vibrazioni, tra i cui componenti si ricorda il cantante e chitarrista Francesco Sarcina, sono in corso le selezioni a cura del celebre Maestro Peppe Vessicchio finalizzate alla ricerca di alcuni musicisti. A tale proposito ricordiamo ...

Casting per il film 'Gli anni belli' co-prodotto da RAI Cinema e per uno spot del Lego : Sono aperti i Casting per la ricerca di figure varie per una produzione Cinematografica internazionale, a cui partecipa anche RAI Cinema, e quelli per realizzare uno spot pubblicitario del Lego per il lancio di un nuovo gioco. Gli anni belli Per la realizzazione di un film importante dal titolo Gli anni belli, di genere 'commedia' e diretto dal regista Lorenzo d'Amico De Carvalho, sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di varie ...

Casting per il programma Rai 'Detto Fatto' condotto da Bianca Guaccero e per Marie Claire : Sono tuttora aperti i Casting per il programma Rai condotto da Bianca Guaccero e dal titolo Detto Fatto per alcune particolari 'sezioni'. Sono inoltre in corso le selezioni di Marie Claire in sinergia con OVS per la ricerca di nuove modelle....Continua a leggere

Casting per Diabolik con Luca Marinelli - Miriam Leone - Valerio Mastandrea - e per Cineworld : Selezioni in corso per la ricerca di figurazioni speciali e comparse per il film Diabolik, la pellicola sulle avventure del celebre ladro creato dalla penna di Angela Giussani. Sono inoltre tuttora aperti i Casting, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie per produzioni cinematografiche e televisive. Diabolik: aperti i Casting del film Per il film diretto dai Manetti Bros e prodotto dalla Mompracem sono stati scelti ...

Casting per eventi al Rainbow MagicLand e per un film di Milo Rau : Sono in corso i Casting per la ricerca di numerose figure per alcuni eventi da tenersi nella Horror Zone del noto parco dei divertimenti Rainbow MagicLand di Valmontone, in provincia di Roma. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per la ricerca di ruoli vari per il nuovo film di Milo Rau. Rainbow MagicLand Per il noto parco dei divertimenti Rainbow MagicLand, situato nei pressi di Roma - a Valmontone (Via della Pace) - sono tuttora in corso le ...

Casting di Blanket Film per un video musicale e di Music Ahead per cantanti e gruppi : Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici per realizzare un video Musicale, a cura di Blanket Film, da girare tra Firenze e Scandicci. Sono inoltre aperti i Casting della casa di produzione Musicale e discografica Music Ahead per selezionare cantanti e gruppi Musicali in relazione a nuove produzioni Musicali e alla realizzazione di progetti in tale ambito. Un video Musicale Per la realizzazione di un video ...

Casting per un film di Cinemaundici e per una produzione cinematografica a cura di Galaxia : Casting aperti per la realizzazione di un film della casa di produzione Cinemaundici, celebre per aver già prodotto film di altissimo livello. Sono inoltre aperte anche le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per realizzare una nuova importante produzione cinematografica. Le riprese si svolgeranno nei prossimi mesi rispettivamente a Palermo e a Trieste. Cinemaundici Selezioni in corso per la realizzazione di un film della nota casa di ...

Casting di Vivi La Vita per vari programmi TV come 'Amore e altri Rimedi' e 'Guess My Age' : Sono attualmente in corso i Casting di Vivi La Vita srl per partecipare a numerosi programmi televisivi, alcuni dei quali particolarmente noti e condotti da celebri personaggi del mondo dello spettacolo. Vivi La Vita Sono tuttora aperte le selezioni per numerosi programmi televisivi correlati a Vivi La Vita srl. Tra questi possiamo menzionare Primo Appuntamento, Guess My Age, C'è posto per 30, Senso Comune, Amore e altri rimedi e Googlebox. Per ...

Casting per 'Avanti un Altro' - condotto da Paolo Bonolis - e per un corto legato al NABA : Sono tuttora in corso i Casting per il programma, in onda sulle reti Mediaset, dal titolo Avanti un Altro. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori, attrici e comparse per la realizzazione di uno short film collegato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Avanti un Altro Per il programma televisivo in onda su Canale 5, dal titolo Avanti un Altro, proseguono i Casting per la ricerca di nuovi concorrenti. A tal proposito, ...