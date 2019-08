Bergamo | per la prima volta il pacemaker più piccolo del mondo su un ragazzo di 14 anni

Addio Gimondi - folla a Bergamo : duemila persone per l'ultimo saluto : In diretta su Leggo.it funerali di Felice Gimondi, indimenticato campione di ciclismo morto venerdì 16 agosto mentre era in vacanza ai Giardini di Naxos, in Sicilia. Le esequie a Paladina...

Bergamo - incendio all'ospedale Papa Giovanni XXIII : muore 20enne in cura per problemi psichici : Poco dopo le ore 10 di questa mattina, al terzo piano della torre 7 dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è divampato un incendio. Il bilancio delle vittime è di una donna morta e otto pazienti intossicati. Il rogo si è sviluppato nel reparto di psichiatria, nel quale era ricoverata la pazie

Bergamo - ragazzi speronati e uccisi : l'investitore ai domiciliari a casa della mamma : "Non volevo uccidere, ho perso il controllo dell’auto". Non sarebbe stato lui ad inseguire: correva per scappare da un pericolo. Matteo Scapin, 33 anni di Curno, non avrebbe avuto intenzione di ammazzare Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, 18. I due ragazzi, a bordo di una Vespa 125, nella notte di sabato scorso sono stati travolti dalla Mini Cooper grigia guidata da Scapin sulla Provinciale Cremasca ad Azzano San Paolo, comune alle porte ...

Bergamo - è già ai domiciliari Matteo Scapin - per il giudice "non è omicidio volontario" : Questa mattina - 7 agosto - in carcere a Bergamo, si è tenuto l'interrogatorio di convalida a Matteo Scapin, accusato di duplice omicidio volontario. Dopo aver ascoltato la sua testimonianza il giudice per le indagini preliminari Vito Di Vita ha riqualificato il reato in omicidio stradale aggravato,

Bergamo - speronati da auto dopo lite in discoteca : è morto anche Matteo - 18 anni : Matteo Ferrari non ce l'ha fatta. Il ragazzo è morto nella giornata di oggi, lunedì 5 agosto, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nella notte tra sabato e domenica la moto Vespa sulla quale viaggiava in compagnia dell'amico Luca Carissimi (deceduto sul colpo) era stata speronata dalla Mini Cooper di un 33enne bergamasco, Matteo Scapin. L'incidente è accaduto sulla Cremasca, all'altezza di Azzano San Paolo. In precedenza, secondo le ...

Bergamo - sequestrato per un regolamento di conti : "Dammi i soldi o ti rimando tuo padre a pezzi" : Lavinia Greci Avvertimenti, minacce e il rapimento lampo dell'uomo, colpevole di essere il padre di uno dei "soci" che avrebbe sottratto 5mila euro da una Postepay. I tre autori del sequestro sono in carcere da martedì Avrebbero rivolto delle minacce telefoniche al fratello di uno dei "soci", responsabile, secondo loro, di una truffa, e gli avrebbero sequestrato il padre sessantenne. L'ultima chiamata, piena di insulti, si era ...

Calcio : da consiglio comunale Bergamo - sì a cittadinanza onoraria Gasperini : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Il consiglio comunale di Bergamo ha approvato la proposta di cittadinanza onoraria a Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta che ha portato la squadra in Champions League. La proposta era stata lanciata dal sindaco Giorgio Gori qualche settimana fa, all’inizio del suo secondo mandato.Gori aveva presentato un’informativa in giunta per dare il via all’iter di attribuzione ...

Aeroporto Linate chiuso dal 27 luglio - voli spostati a Malpensa e Bergamo per tre mesi : L'Aeroporto Linate di Milano rimarrà chiuso per tre mesi a partire dal 27 luglio. Lo scalo meneghino riaprirà il 27 ottobre dopo i lavori di restyling dell'aerostazione ed il rifacimento della pista. Pertanto, tutti i voli programmati per questo periodo verranno sospesi e spostati su Malpensa e Bergamo Orio al Serio. I passeggeri sono invitati a contattare la compagnia aerea con cui viaggeranno per ricevere informazioni riguardanti la ...