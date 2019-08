Stromboli | il vulcano erutta ancora | isola avvolta nel fumo FOTO

Stromboli - nuova eruzione del vulcano : turisti si rifugiano in chiesa : Impressionanti le immagini che arrivano dalla Sicilia. Una forte esplosione è avvenuta poco dopo mezzogiorno sullo Stromboli, con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale...

Stromboli - violenta esplosione. Il vulcano erutta : cenere sulle case - turisti lasciano spiaggia : Il vulcano ha ripreso ad eruttare. Una forte esplosione è stata sentita in tutto l’arcipelago delle Eolie dopo mezzogiorno, con ricaduta di cenere e altro materiale vulcanico. Chiuso il porto di Panarea.Continua a leggere

Stromboli - nuova eruzione del vulcano : nube nera e turisti in fuga dalle spiagge : nuova forte esplosione dal vulcano sull'isola di Stromboli alle Eolie. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull'isola. Una grande nube nera ha...

Stromboli - nuova eruzione del vulcano : dal cratere fuoriescono detriti e cenere : Un forte boato, poi un’esplosione. Il vulcano di Stromboli, nelle Eolie, torna ad eruttare. L’episodio è avvenuto attorno a mezzogiorno di mercoledì 28 agosto. Dal cratere sono fuoriusciti sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. Al momento non si registrano danni a persone o cose, anche se sul versante di Ginostra si sono verificati alcuni piccoli principi d’incendio. Secondo alcuni testimoni, l’eruzione sarebbe stata ...

Nuova eruzione dello Stromboli : le immagini impressionanti del vulcano : impressionanti le immagini che arrivano dalla Sicilia. Una forte esplosione è avvenuta poco dopo mezzogiorno sullo Stromboli, con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale...

Lo Stromboli si risveglia - forte esplosione sul vulcano : Una forte esplosione e' avvenuta poco dopo mezzogiorno sullo Stromboli, con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. Alcuni testimoni hanno riferito che l'eruzione, preceduta da un forte boato, sarebbe stata di intensita' maggiore a quella che il 3 luglio scorso provoco' una vittima. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, tranne piccoli focali d'incendio sul versante di Ginostra del vulcano.

Stromboli - allarme Ingv : «Il vulcano è in stato di apparente instabilità» : Stromboli, esprime grande preoccupazione Eugenio Privitera, direttore dell'Osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv) in un video sul sito...

Stromboli - l'Ingv : "Il vulcano è in apparente instabilità" : Con video, mappe e immagini, i ricercatori dell’Ingv spiegano il fenomeno vulcanico del 3 luglio 2019 dello Stromboli e la rete di monitoraggio del vulcano. (Video Ingv) Redazione ?

Stromboli ancora attivo a un mese dall’esplosione : le immagini del vulcano viste dal satellite : Un mese dopo l’esplosione del 3 Luglio, il vulcano Stromboli presenta un’attività ancora elevata. Lo conferma la Protezione civile che mostra le immagini riprese dal satellite Sentinel2 del primo agosto dalle quali si evince che l’attività della cima è ancora forte e il fianco meridionale è stato completamente bruciato dal fuoco della scorsa settimana. Stromboli, rende noto la Protezione civile, è in allerta gialla, che ...

Stromboli - ero lì quando il vulcano è esploso. Ma non è stata l’unica cosa singolare che ho visto : Ero a Lipari il 3 luglio. Ero alle Eolie quella settimana, stavamo a Salina. Il lunedì eravamo andati in in gita a Stromboli, a visitare l’isola e vedere la Sciara del fuoco la sera al tramonto, con tanto di cena a bordo della barca, partecipando a una delle innumerevoli gite che vengono organizzate per i turisti. Non avevamo accettato di fare la scalata perché non avevamo la nostra attrezzatura e non volevo avere problemi con i piedi nel ...

Stromboli - è un’altra Domenica di paura : incendio fuori controllo innescato dai lapilli incandescenti del vulcano [FOTO] : E’ una Domenica di paura a Stromboli, stavolta non per l’eruzione del vulcano ma per il divampare di un incendio che è stato scatenato dai lapilli infuocati del vulcano e che insiste fuori controllo da Venerdì, in località Punta Lena. Le fiamme, inizialmente contenute, ieri si sono estese a tutto il costone (dall’alto in basso), nonostante i lanci d’acqua dei Canadair avvenuti durante le ore diurne. La zona e’ ...