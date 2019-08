Neanche Telegram sembra proteggere più gli attivisti di Hong Kong

Fonte : wired

(Di mercoledì 28 agosto 2019), CHINA – 2019/08/06: Riot police officers stand on guard during the clashes with the protesters. (Photo by Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Esperti informatici dihanno denunciato come una funzione poco chiara dipotrebbe venire utilizzata per ricostruire la rete di utenti che partecipano a un gruppo sul servizio di messaggistica, esponendo in particolar modo gliche in queste ore protestano contro il governo cinese. Da dodici settimane gli abitanti della città sono impegnati in cortei e raduni contro l’approvazione di leggi che indebolirebbero l’autonomia di cui la città gode rispetto a Pechino. Per condurre proteste e blocchi cittadini, glihanno fatto affidamento fin dall’inizio all’app di messaggistica creata dall’imprenditore russo Pavel Durov, in quanto questa garantirebbe ...

