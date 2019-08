Migranti | Mare Jonio soccorre gommone con 100 persone | a bordo 22 bambini sotto 10 anni

Migranti : Orlando - 'gratitudine per Mare Jonio' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Con gratitudine, con ammirazione per la ulteriore conferma di impegno per il rispetto di diritti umani e in piena condivisione espressa dalla bandiera di Palermo sulla Mare Ionio". Così, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dopo il salvataggio dei Migranti, tra cui

Migranti : Orlando - ‘gratitudine per Mare Jonio’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “Con gratitudine, con ammirazione per la ulteriore conferma di impegno per il rispetto di diritti umani e in piena condivisione espressa dalla bandiera di Palermo sulla Mare Ionio”. Così, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dopo il salvataggio dei Migranti, tra cui 22 bimbi e 26 donne, su un gommone.L'articolo Migranti: Orlando, ‘gratitudine per Mare Jonio’ sembra essere il ...

Migranti : Mediterranea - ‘Mare Jonio nave dei bambini - ora aspettiamo porto sicuro’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “La nave dei bambini. Stamattina poco prima dell’alba abbiamo individuato un gommone con cento persone a bordo. Adesso sono con noi, sulla Mare Jonio: salve”. Lo scrive sui social Mediterranea Saving Humans. “Ventidue sono bambini, alcuni piccolissimi: naufraghi col ciuccio in bocca. 26 sono donne, di cui 8 incinte. Il gommone da cui per fortuna le abbiamo tratte era alla deriva, ...

Migranti - la nave Mare Jonio salva il “gommone dei bambini” e con 8 donne incinte : Segni delle torture subite in Libia sui 98 Migranti soccorsi dalla ong Mediterranea, fra cui 30 minori. A bordo attendono indicazioni dal Centro di coordinamento marittimo italiano

Migranti - la nave Mare Jonio ne salva 98 su barcone in avaria : tra loro ci sono 28 minori : La nave Mare Jonio ha salvato 98 Migranti, tra cui 26 donne incinte e 28 minori, di cui 22 d'età inferiore ai 10 anni, da due giorni alla deriva su un gommone nel Mediterraneo centrale senza cibo né acqua. "Situazione drammatica: ci sono casi di ipotermia, lesioni dovute alle torture subite in Libia e ustioni per il prolungato contatto con la benzina". Mediterranea Saving Human attende istruzioni per lo sbarco.Continua a leggere

La nave Mare Jonio ha soccorso circa 100 Migranti al largo della Libia : Questa mattina la nave Mare Jonio, del progetto umanitario Mediterranea, ha soccorso circa cento persone al largo della Libia. Il sito di Mediterranea ha scritto che il salvataggio è avvenuto alle 8.35 e che tra le persone salvate ci sono

Migranti - 100 salvati da nave Mare Jonio : 10.14 Migranti, 100salvati da nave Mare Jonio Stamane la nave "Mare Jonio"di Mediterranea ha completato il salvataggio di circa cento persone, tra cui 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori Le persone, spiega Mediterranea, "sono tutte al sicuro a bordo con noi", ci sono casi di ipotermia e alcune di loro hanno segni evidenti dei maltrattamenti e delle torture subite in Libia. "Restiamo in ...

