Migranti : Guardia costiera - ‘non coordiniamo noi evento Sar nave Mare Jonio’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “In merito alle dichiarazioni della Ong Mediterranea Saving Humans, circa l’assunzione di questo Imrcc del coordinamento dell’operazione di soccorso effettuata questa mattina dalla nave Mare Ionio, si precisa che questo Imrcc non ha mai assunto il coordinamento dell’evento Sar in parola, in quanto avvenuto in acque di responsabilità Sar libiche”. E’ quanto si legge in una ...

Migranti : Mediterranea - 'Guardia costiera chiede assegnazione porto sicuro' (2) : (AdnKronos) - "Non succedeva da oltre 14 mesi: l'ultima volta in cui il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma chiese l'assegnazione di un #portosicuro ad una nave ONG fu l'8 giugno 2018 con sbarco a Reggio Calabria di #SeaWatch3", ha proseguito Mediterranea.

Migranti : Mediterranea - 'Guardia costiera chiede assegnazione porto sicuro' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Dop nostro rifiuto di violare diritto internazionale riferendoci ad "Autorità Libiche", MRCC Roma @guardiacostiera ha assunto il coordinamento del nostro caso e chiesto "a competenti Autorità Italiane" l'assegnazione di un #portosicuro alla #MareJonio". Così su Twitte

Migranti : Salvini - 'nave 'Eleonore' ha anticipato motovedetta Guardia costiera libica' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - La nave Eleonore della ong tedesca Lifiline con il suo intervento avrebbe anticipato una motovedetta della Guardia costiera libica che era stata incaricata a prendersi carico dei Migranti del natante a bordo. E' quanto si legge nel provvedimento firmato dal ministro Ma

Ong soccorre 101 Migranti che stavano annegando : “Ostacolati dalla Guardia Costiera libica” : La nave Eleonore dell'ong Mission Lifeline ha salvato 101 persone che si trovavano a bordo di un barcone che stava affondando a 43 miglia da Al-Khoms, in Libia. Le operazioni di soccorso sarebbero state ostacolate da una motovedetta della cosiddetta Guardia Costiera libica, che avrebbe anche minacciato l'equipaggio dell'Ong prima di andarsene.Continua a leggere

Migranti : Alarm phone - 'altro respingimento Guardia costiera libica' : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - "Temiamo che sia avvenuta un’altra operazione di intercettazione e respingimento da parte della cosiddetta Guardia costiera libica, in cooperazione con le autorità europee. Nel #Mediterraneo, stragi di massa e violazioni dei diritti umani continuano a rimanere invisibi

Migranti - Alarm Phone : “Barca in pericolo con 50 persone forse respinta da guardia costiera libica. Persi i contatti” : La guardia costiera libica avrebbe respinto una “barca in pericolo” con a bordo 50 persone “tra cui 20 donne e molti bambini”. A darne notizia su Twitter è Alarm Phone, il servizio di supporto a coloro che si trovano in difficoltà nel Mediterraneo nel tentativo di arrivare in Europa. “Temiamo – si legge in un primo lancio – sia avvenuta un’altra operazione di intercettazione e respingimento da ...

Migranti : arrivati a Lampedusa 47 tunisini soccorsi da Guardia costiera : Palrmo, 20 ago. (AdnKronos) – Sono arrivati al porto di Lampedusa i 47 Migranti tunisini soccorsi dalla Guardia costiera l largo dell’isola proprio mentre la Procura disponeva il sequestro della nave Open Arms. Lo sbarco dei maghrebini inizierà tra pochi istanti. La Guardia costiera è stata impegnata nel trasbordo dei maghrebini e subito dopo sarà dato il via allo sbarco dei naufraghi sulla ong spagnola. L'articolo Migranti: ...

