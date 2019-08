La Regina Elisabetta aumenta lo stipendio alla servitù

L’elicottero di Trump ha rovinato il prato. La Regina Elisabetta divertita e (indispettita) : Dalle ultime indiscrezioni dei media inglesi, la Regina si sarebbe lamentata del Presidente Trump, dato che l'elicottero del Tycoon avrebbe rovinato il prato di Buckingham Palace. Sono trascorsi due mesi appena dalla visita ufficiale del Presidente Trump sul suolo britannico, una visita molto attesa ma che ha creato scompiglio fra le mura di palazzo e nel mondo politico anglosassone, che in quel periodo, era in puro caos da Brexit. ...

Perché il principe Andrea è il cocco della Regina Elisabetta :

Quando la finta Regina (Olivia Colman) è andata in tilt di fronte alla Regina vera (Elisabetta II) : Durante un evento al British Film Institute la realtà si è mescolata alle serie tv mettendo insieme una regina vera, Elisabetta II, e una finta Queen Elizabeth, ovvero Olivia Colman, che interpreterà Sua Maestà nella terza stagione di The Crown (su Netflix a partire dal 17 novembre), la serie tv che più di tutte ha

Principe Andrea - il figlio della Regina Elisabetta immortalato mentre esce da casa di Epstein : il video che imbarazza Buckingham Palace : Un nuovo video pubblicato dal Mail on Sunday sta mettendo in imbarazzo Buckingham Palace e tutta la Famiglia Reale. Si tratta infatti di un filmato inedito che immortala il Principe Andrea, il figlio della regina Elisabetta fratello di Carlo, mentre esce dalla casa di Manhattan di Jeffrey Epstein, il finanziare americano morto in carcere e accusato di pedofilia, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori, di cui il reale era amico ...

The Crown : la terza stagione dal 17 novembre. Olivia Colman sarà la Regina Elisabetta : The Crown 3 The Crown 3 ha finalmente una data di uscita. La terza stagione della serie sui segreti della famiglia reale inglese sbarcherà il prossimo 17 novembre su Netflix. L’annuncio è avvenuto con un teaser trailer, che svela la prima novità di questo terzo atto della serie: sarà Olivia Colman (reduce dall’Oscar vinto come migliore attrice protagonista ne La Favorita) a vestire i regali abiti di Elisabetta II, subentrando a ...

Nigel Farage : "La Regina madre sovrappeso e bevitrice di gin. Carlo al trono? Spero che Elisabetta viva molto a lungo per evitarlo" : La Regina madre? “sovrappeso, fumatrice incallita e bevitrice di gin”. L’impegno ecologista di Harry e Meghan? “Irrilevante”. Nigel Farage spara a zero sulla famiglia reale. Durante una conferenza in Australia dove era stato vietato l’accesso alla stampa il politico britannico - dal 2019 leader del Partito della Brexit e già leader del Partito per l’Indipendenza del Regno Unito dal 2010 al 2016 - ...

Nigel Farange contro la famiglia Reale : "Spero che la Regina Elisabetta II viva a lungo" - : Francesca Galici Nigel Farange si è dedicato a un lungo discorso durante una conferenza a Sidney, dove ha sparato a zero su tutti i componenti della famiglia Reale inglese, tranne la Regina Elisabetta II Nigel Farange ha messo nel mirino la famiglia Reale inglese e le sue ultime dichiarazioni sono state al vetriolo contro William e Harry ma anche contro la Regina madre e, soprattutto, contro il Principe Carlo. L'uomo a capo del ...

La Regina Elisabetta delusa dalla classe politica per la gestione della Brexit : La Brexit si è rivelata una figuraccia internazionale per il Regno Unito. A sorpresa la Regina Elisabetta ha parlato. Rompendo

Data ufficiale per The Crown 3 su Netflix : il video annuncio con Olivia Colman alias la Regina Elisabetta II : Giubilo in tutto il regno, è proprio il caso di dirlo visto che abbiamo finalmente una Data ufficiale per The Crow 3. Poco fa Netflix ha annunciato ufficialmente che la serie tornerà il prossimo mese di novembre e, in particolare, la terza stagione sarà disponibile in esclusiva in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da domenica 17 novembre 2019. La notizia era nell'aria già da un po' visto che l'attore Tobias Menzies, durante ...

La Regina Elisabetta in vacanza a Balmoral - : Francesca Rossi Come d’abitudine la regina Elisabetta sta trascorrendo le vacanze a Balmoral, il suo castello preferito in cui ogni anno ama riunire la royal family e passare le giornate immersa nella natura, lontana dalla caotica Londra e dagli impegni ufficiali Per la regina Elisabetta la parola “estate” è sinonimo di Balmoral, il castello scozzese del Trecento in cui ama rifugiarsi con il marito per trascorrere alcune settimane ...

Brexit - la Regina Elisabetta rompe il protocollo e esprime “delusione per l’attuale classe politica incapace di governare” : La Regina Elisabetta ha parlato. rompendo il protocollo, sua Maestà, notoriamente fuori dalle questioni politiche, ha deciso di dire la sua, esprimendo privatamente la sua “delusione per l’attuale classe politica e la sua incapacità di governare correttamente”. A rivelarlo il quotidiano britannico The Sunday Times, che cita una fonte molto vicina a Buckingham Palace. Il riferimento è, ovviamente, alla Brexit, e alla crisi che ...

Caso Epstein - «il principe Andrea molestò una minorenne». Sotto accusa il figlio della Regina Elisabetta : Virginia Robert Giuffre, la testimone chiave nel Caso Epstein, racconta di essere stata costretta nel 2001, quando era minorenne, ad avere rapporti sessuali anche con altri personaggi che gravitavano nella cerchia di amicizie del ricco finanziere, tra cui il principe Andrea duca di York, il figlio della regina Elisabetta. È quanto emerge – secondo il resoconto dei media Usa – dalle carte depositate dagli investigatori presso la corte ...

Principe Andrea - nuove accuse per il figlio della Regina Elisabetta : “Eravamo con lui e un bambolotto gonfiabile a casa di Jeffrey Epstein” : Jeffrey Epstein si è suicidato sabato mattina impiccandosi nella cella del carcere di Manhattan dove era detenuto ma le accuse di abusi sessuali, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori che gli erano state rivolte non sono destinate a morire con lui. Anzi, volano oltre manica, a sconvolgere la Royal Family. Nelle oltre duemila pagine di documenti e testimonianze raccolte – e diffuse venerdì – dai giudici della ...

Pony - fiori e mascotte : al via le vacanze in Scozia della Regina Elisabetta :