Cala ad agosto il clima di fiducia dei consumatori

Istat : ad agosto Cala clima fiducia consumatori - da 113 - 3 a 111 - 9 : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – Ad agosto 2019 si stima una flessione dell’indice del clima di fiducia dei consumatori da 113,3 a 111,9. Lo rende noto l’Istat in un comunicato. La diminuzione dell’indice di fiducia dei consumatori è generalizzata ma presenta intensità diverse tra le sue componenti: la componente economica e quella futura registrano le flessioni più marcate passando, rispettivamente, da 129,6 a 127,8 e ...

Istat : ad agosto Cala clima fiducia imprese - da 101 - 2 a 98 - 9 : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – Ad agosto calo dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese che scende da 101,2 a 98,9. E’ quanto stima l’Istat. L’indice di fiducia diminuisce in tutti i comparti con l’unica eccezione rappresentata dal commercio al dettaglio dove rimane sostanzialmente stabile (da 110,0 a 109,9). In particolare, il settore delle costruzioni e quello dei servizi subiscono il calo ...

Techetechetè/ Sandra e Raimondo - Mal dei Primitives - Mango e Jerry Calà - 26 agosto - : Techetechetè: appuntamento oggi, 26 agosto, con gli anni numero sette: '67-'77-'87-'97. Protagonisti dei filmati, Beppe Grillo, Mal, Sandra e Raimondo e...

Identità d’origine : a FICO Eataly World dal 30 Agosto al 1 Settembre le specialità Calabresi tra le eccellenze DOP e IGP Italiane ed Europee : La Salsiccia e la Soppressata di Calabria, l’Olio Lametia, il Caciocavallo Silano. Sono solo alcune delle specialità calabresi che si uniranno al concerto di sapori unico, in programma a fine Agosto a FICO Eataly World di Bologna, con oltre 40 specialità DOP e IGP per “Identità d’origine. Dop e Igp dall’Italia e dall’Europa”: un incontro internazionale e tre giorni di rassegna-mercato, degustazioni ed eventi sulle specialità DOP e IGP, per ...

Sapore di mare - Canale 5/ Non è Ferragosto senza Jerry Calà - 15 agosto 2019 - : Sapore di mare in onda su Canale 5 oggi, giovedì 15 agosto 2019.Nel cast Jerry Calà, Christian De Sica e Marina Suma. Regia di Carlo Vanzina.

Ferragosto con terremoto in Calabria : scossa di magnitudo 3.6 lungo la Costa Jonica Cosentina [DATI e MAPPE] : Il Ferragosto della Costa Jonica Cosentina è stato scosso da un terremoto di magnitudo ML 3.6. Il sisma è avvenuto nella zona della Costa Ionica Cosentina (Cosenza), oggi, 15 agosto, alle 19:45:12 (ora italiana) con coordinate geografiche (lat, lon) 39.65, 16.79 ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, le mappe ...

Terremoto di magnitudo 3.2 alla vigilia di Ferragosto a Reggio Calabria : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.3 registrato dall'Ingv alla vigilia di Ferragosto a Condofuri in provincia di Reggio Calabria

Ferragosto di Maltempo in Calabria - violento temporale a Tropea : migliaia di turisti in fuga [FOTO e VIDEO] : Ferragosto di Maltempo in Calabria, come ampiamente previsto dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Un intenso temporale ha colpito Tropea nel primo pomeriggio, mentre migliaia di turisti gremivano la spiaggia di una delle più rinomate località estive del Sud Italia. La temperatura è crollata a +22°C in pieno giorno con circa 10mm di pioggia. I bagnanti sono fuggiti a caccia di un riparo, ma fortunatamente la situazione è tornata presto alla ...

Terremoto - scossa a Reggio Calabria nella notte di Ferragosto : epicentro nel cuore della Bovesia : Una scossa di Terremoto ha colpito Reggio Calabria nella notte di Ferragosto, precisamente all’1:26. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria meridionale, distintamente, da migliaia di persone in provincia di Reggio Calabria e in modo più intenso sulla fascia jonica (Melito di Porto Salvo, Bova, Condofuri). L’epicentro, secondo i dati dell’INGV, è stato localizzato in Aspromonte, sulle montagne di Condofuri, vicino ...

Terremoto - scossa a Reggio Calabria nella notte di Ferragosto [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una scossa di Terremoto ha colpito Reggio Calabria nella notte di Ferragosto, pochi minuti fa, intorno all’1:35. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria meridionale, distintamente, da migliaia di persone. Non sono ancora noti i dati della scossa (epicentro, ipocentro, magnitudo). La scossa è stata avvertita in tutta la provincia di Reggio Calabria, in modo più intenso sulla fascia jonica (Melito di Porto Salvo, Bova, ...

Allerta Meteo Ferragosto - piogge e temporali su Alpi - Liguria - Lazio - Calabria e Sicilia. Forte vento di maestrale e mareggiate [MAPPE] : Allerta Meteo – Sarà un Ferragosto di maltempo su gran parte d’Italia: le temperature crolleranno sensibilmente già nelle prossime ore, e l’instabilità che stamattina sta interessando le Regioni Adriatiche (notevole il tornado di Pesaro) si estenderà nel pomeriggio/sera a gran parte del Centro e del Sud, con temporali in Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, zone interne della Campania e prime piogge nel basso ...

Ecco i musei aperti in Calabria a Ferragosto : Giovedì 15 agosto 2019, in occasione della festività dell’Assunta (Ferragosto), i luoghi della cultura statali di seguito elencati ricadenti nel

Jovanotti a Roccella Jonica il 10 agosto - il Jova Beach Party arriva a Reggio Calabria : info scaletta e ultimi biglietti : Il Jova Beach Party raggiunge Reggio Calabria oggi, sabato 10 agosto 2019. Jovanotti sarà a Roccella Jonica (Reggio Calabria) stasera per un concerto presso l'Area Natura Village.Sono ancora disponibili in prevendita alcuni biglietti al prezzo di 59,80 euro per posto unico non numerato in piedi. La spiaggia non consente di acquistare biglietti di tipologia diversa dal posto non numerato in piedi. Dopo la cancellazione dell'evento in programma a ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : 'ndrangheta - 28 arresti a Reggio Calabria - 9 agosto - : ULTIME NOTIZIE di Oggi, 9 agosto 2019: 'ndrangheta, 28 arresti a Reggio Calabria. Crisi di governo: Salvini stacca la spina.