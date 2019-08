Ultime Notizie Roma del 27-08-2019 ore 17 | 10

Fonte : romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno contro Movimento 5 Stelle PD dopo la cancellazione del vertice per il governo attesa per le decisioni annunciate dalla cabina di regia del PD al Nazareno al via il secondo giro di consultazioni al Colle con i presidenti delle camere i gruppi misti accordo rischia di saltare per le ambizioni personali di Di Maio vuole il Viminale fare il vicepremier dice il Partito Democratico prima io non ho mai chiesto il Viminale per il movimento la replica ma tra i pentastellati si alza la tensione giallo attacca Di Battista che esplicitamente persegue la strada del voto o del ritorno con la lega contro la volontà del gruppo di Grillo non può dettare condizioni in campo anche i pompieri nessun veto su Conte dialogo bruscamente interrotto non capiamo perché speriamo riprenda dice del Riocon te non si sa. è un ...

