Migranti | perché Salvini Trenta e Toninelli hanno bloccato nave Eleonore con 101 persone

Migranti climatici - perché è urgente combattere il riscaldamento globale : di Giorgio De Girolamo Abbiamo assistito nelle scorse settimane alla tanto attesa approvazione del decreto Sicurezza bis, che ha come nodo centrale la regolamentazione del salvataggio in mare delle migliaia di uomini, donne e bambini che ogni giorno fuggono dal sud del mondo. Seguiamo attentamente nel dibattito pubblico un quotidiano tifo pro o contro un flusso migratorio che, negli ultimi tre anni, ammonterebbe a 700mila persone in un ...

Ecco perché i Migranti che si gettano in mare sono portati a Lampedusa : Secondo la normativa Sar "Soccorso e ricerca" sono naufraghi e come tali in base alla Convenzione di Amburgo del 1979 e al diritto internazionale del mare le autorità competenti, cioè quelle italiane, devono essere portati a terra

Migranti : sindaco Lampedusa - 'paese ridicolo - minacciato perché esprimo mia opinione' : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - "Siamo diventati un paese ridicolo. Uno non può esprimere la propria opinione che viene attaccato o minacciato. E' incredibile". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, parlando della nuova lettera di minacce arrivata nel suo ufficio al Mu

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘paese ridicolo - minacciato perché esprimo mia opinione’ : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – “Siamo diventati un paese ridicolo. Uno non può esprimere la propria opinione che viene attaccato o minacciato. E’ incredibile”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, parlando della nuova lettera di minacce arrivata nel suo ufficio al Municipio nel comune. Sulla lettera si legge”Prima i nostri”. E poi “Lei faccia il suo lavoro, ...

Migranti - perché non è possibile impugnare il decreto del Tar : Nei confronti dei decreti di questo genere emessi dal Presidente di un Tar, il codice del processo amministrativo prevede soltanto la possibilità di richiedere la revoca

Open Arms - dei 27 Migranti fatti sbarcare perché minorenni 8 sono maggiorenni. Salvini : "Finti malati e..." : "Dopo i finti malati, i finti minorenni?". Sulla Open Arms aveva ironizzato, Matteo Salvini. E dopo neanche un'ora dal Viminale ecco arrivare una clamorosa conferma: dei 27 immigrati fatti sbarcare nel pomeriggio dalla nave della Ong ancorata davanti a Lampedusa perché minorenni, 8 si sono dichiarat

Il medico di Lampedusa nei guai perché i Migranti non sono malati : Chiara Sarra La polizia cerca il medico di Lampedusa che ha constatato come sulla Open Arms non ci fosse un'emergenza sanitaria. Lui: "Parlano i referti" Vietato dire che i migranti stanno bene e sulla Open Arms non c'è nessuna emergenza sanitaria, nemmeno se a certificarlo è un medico. Quello di Lampedusa che ieri aveva spiegato come tra i tredici naufraghi fatti scendere dalla nave della ong spagnola per gravi patologie ci fosse ...

Migranti : medico Lampedusa - 'Se c'è chi sta male perché non lo fanno scendere?' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Visto che dicono che a bordo c'erano soggetti che stavano male perché non li hanno fatti scendere? Io lo chiedo innanzitutto a me stesso. Se c'è una emergenza sanitaria a bordo fateli sbarcare. perché ne hanno fatto scendere solo 13? E poi leggo che stanno male...". L

Migranti : medico Lampedusa - ‘Se c’è chi sta male perché non lo fanno scendere?’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Visto che dicono che a bordo c’erano soggetti che stavano male perché non li hanno fatti scendere? Io lo chiedo innanzitutto a me stesso. Se c’è una emergenza sanitaria a bordo fateli sbarcare. perché ne hanno fatto scendere solo 13? E poi leggo che stanno male…”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il medico di Lampedusa al centro delle polemiche per avere ...

Migranti - Tar sospende divieto ingresso Open Arms. Conte vuole lo sbarco - Salvini : «Perché?» : Mentre da Genova Salvini ribadisce il suo no allo sbarco dei Migranti a bordo di due navi ong dal Tar del Lazio arriva la decisone di sospendere il divieto d'ingresso nelle acque territoriali...

Migranti - il Tar sospende il divieto di ingresso per la Open Arms. Conte vuole lo sbarco - Salvini : «Perché?» : Mentre da Genova Salvini ribadisce il suo no allo sbarco dei Migranti a bordo di due navi ong dal Tar del Lazio arriva la decisone di sospendere il divieto d'ingresso nelle acque territoriali...

Migranti su Open Arms - Salvini : “Conte mi ha scritto per farli sbarcare. Non si capisce perché debbano farlo in Italia” : Il preside del Consiglio, Giuseppe Conte, “mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di Migranti a bordo di una nave Ong che è in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Genova. Salvini e Conte hanno partecipato alla cerimonia per le vittime del ponte Morandi questa mattina L'articolo Migranti ...

Migranti - Salvini : «Conte vuole lo sbarco di due navi Ong - non vedo perché autorizzarlo» : Le condizioni del mare peggiorano e Conte chiede al Viminale di autorizzare lo sbarco dei Migranti a bordo della nave della ong Open Arms. Ma da Matteo Salvini arriva un secco no: con il presidente...

Migranti - Conte chiede di autorizzare lo sbarco delle due Ong - Salvini rifiuta : "Non vedo perchè" : Condizioni meteo proibitive. Open Arms: "A bordo situazione deteriorata, l'equipaggio ha difficoltà a Contenere le persone"