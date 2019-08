LIVE Sonego-Granollers 4-0 | US Open 2019 in DIRETTA | il torinese avanti di due break nel

LIVE Sonego-Granollers 3-0 - US Open 2019 in DIRETTA : il torinese avanti di un break nel primo set! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GASQUET DALLE ORE 17.00 (27 AGOSTO) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI US Open DALLE ORE 17.00 (27 AGOSTO) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Pallonetto di rovescio fuori di Granollers! 40-15 Servizio e dritto vincente di Sonego. 30-15 Doppio fallo Sonego. 30-0 Rovescio in rete di Granollers. 15-0 Volée di dritto larga di Granollers dopo un grande scambio. 2-0 Dritto ...

A-40 Dritto lungo di Granollers, 40-40 Dritto steccato da Sonego. A-40 Servizio e dritto vincente di Sonego. 40-40 Passante di rovescio in fondo alla rete di Sonego. A-40 Passante di dritto di Sonego, sbaglia Granollers. 40-40 Dritto ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell'anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte alta). Dopo l'esordio di Novak Djokovic e Roger Federer, oggi tocca a Rafael Nadal e non sarà un esordio semplice per il maiorchino. Infatti il numero due del ...

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del singolare maschile degli US Open 2019 tra Lorenzo Sonego e lo spagnolo Marcel Granollers! Un esame importante per il 24enne torinese ...

21.10: Kecmanovic comincia con il piglio giusto il quarto set contro Carballes Baena: 1-0 per il serbo, avanti nel computo dei parziali (2-1) 21.08: Si conclude l'ultimo match del tabellone femminile di questa prima giornata: la cinese Zhang si è imposta 6-4 6-0 contro la francese Garcia (n.23 del mondo). L'asiatica affronterà la belga Wickmayer al prossimo turno 21.05: ...

20.22: Granollers tiene il servizio del primo game del terzo set contro Sonego. L'azzurro è sotto di due parziali (7-6 (4) 6-4). 20.19: Va al quinto set anche Dimitrov: il bulgaro subisce la rimonta del francese Moutet (6-2 6-3 6-7 (4) 3-6) 20.17: In difficoltà Monfils nel derby contro Humbert: si va al quinto set dopo che il buon Gael ha dovuto subire la rimonta del connazionale 7-6 (6) ...

19.21 Lo spagnolo vince il tie break per 7-4 e si aggiudica il primo set con l'azzurro. 19.16 Al cambio di campo Sonego è sotto 2-4 con Granollers. 19.12 Sonego giocherà il tiebreak nel primo set con Granollers. 19.10 Paolo Lorenzi cede a Daniil Medvedev. Il russo si impone 6-3 7-6 (2) 7-6 (2) 19.04 Controbreak Sonego, è 5-5 con Granollers! 19.02 Impresa di Thomas Fabbiano, che elimina ...