LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 6-4 0-1 US Open 2019 in DIRETTA | l’azzurro conquista un set

0-15 Avverte la pressione Sinner: palla fuori. 5-4 Tutto aperto a New York: Sinner conquisterà il set? 30-15 Wawrinka sbraccia il diritto per mettere in difficoltà Sinner. 15-15 Servizio e diritto vincente. 5-3 Si carica Sinner che vuole tanto tifo. 30-30 Wawrinka lancia "mine" e Sinner non trova i tempi. 30-15 Ennesimo doppio fallo: occhio. 30-0 Termina fuori il rovescio dello ...

30-0 Prima al corpo: imprendibile. 4-2 break WAWRINKA! Lo svizzero riconquista uno dei due servizi strappati grazie agli errori che l'hanno rimesso in gioco. 30-40 Diritto a sventaglio e palla del controbreak per Wawrinka. 30-30 Scappa via anche un altro diritto. 30-15 Prova a spingere Sinner: palla in rete. 15-0 Sinner non dà possibilità di pensare spingendo forte con il diritto. 4-1 ...

2-1 Schiaffo a volo e battuta che resta terra svizzera. 30-15 Ottima accelerazione di diritto. 15-0 Stecca Sinner sulla bordata di Wawrinka. 2-0 Grande solidità al servizio del giovane italiano. 30-15 Ottimo attacco di rovescio diagonale del classe 2001. 15-15 Doppio fallo per Sinner. 1-0 break SINNER! GRANDE CAPARBIETA' DEL CLASSE 2001. 15-40 DOPPIA PALLA break SINNER! Palla respinta ...

15-15 Buona accelerazione di Wawrinka. INIZIO TERZO SET 02.50 Janni Sinner, pur lottando in maniera egregia e comandando gioco e risultato, perde il secondo set al tie-break al termine di una battaglia a suon di colpi. Wawrinka è avanti 6-3 7-6(4), e, nonoStante la precaria forma fisica, sta facendo prevalere l'esperienza. FINE SECONDO SET 7-4 Sinner spinge a più non posso ma Wawrinka ...

1-3 Gran diritto all'incrocio delle righe per il nostro portacolori. 2-0 Servizio al corpo da parte di Wawrinka. 0-1 Minibreak immediato per Wawrinka. 6-6 Il secondo set, si deciderà al tie-break. 40-15 Ace dello svizzero. 30-15 Wawrinka manda a destra e sinistra Sinner con bordate allucinanti. 0-15 Doppio fallo di Wawrinka. 6-5 Fenomenale Sinner! Pallonetto e difesa assurda che gli ...

30-15 Sbracciata di rovescio pazzesca di Wawrinka: non ci arriva Sinner. 15-0 COME MARTELLA SINNER! Che solidità da fondocampo nonostante le risposte di Wawrinka. 5-5 Wawrinka mette a segno con il diritto ed equilibrio nel set. 40-0 Diritto e contropiede per lo svizzero. 30-0 Diritto banale sbagliato da Sinner dopo la risposta docile di Wawrinka. 5-4 Altro game a zero per Sinner, ora Wawrinka ...

4-3 Nove punti di fila e servizio a zero: grande momento per l'azzurro! 40-0 Accarezza la volée il giovane azzurro: ottimo momento per Sinner. 30-0 Diritto terrificante di Sinner. 15-0 Scappa via il rovescio di Wawrinka. 3-3 BREAK SINNER! DIAGONALE DI ROVESCIO PAZZESCO! Bravissimo Sinner a tenere lo scambio e piazzare il meritato break. 40-AD Altro errore e palla break Sinner! 40-40 ...

30-40 Palla break per lo svizzero che approfitta della foga di Sinner. 30-30 Ancora troppo frettoloso in questo avvio di partita il giovane azzurro. 30-15 Ottima prima al corpo di Sinner. 15-15 Cross di rovescio eccezionale di Wawrinka. INIZIO SECONDO SET 01.59 Nonostante non sia nella miglior forma, Stan Wawrinka porta a casa il primo set dopo aver dovuto annullare ben 4 palle break ad un ...

2-4 BREAK WAWRINKA! Sinner subisce la risposta dello svizzero. 30-40 Prima palla break del match: bolide dello svizzero che ricama le righe. 30-15 Parzialmente più continuo Sinner di Wawrinka che non trova solidità. 15-15 Doppio fallo per l'italiano. 15-0 Ace per il classe 2001. 2-3 game veloci e in questo caso a zero. 40-0 Tre ace di fila per lo svizzero. 15-0 Ace di Wawrinka, il ...

2-2 Se la cava Sinner: parità. 40-30 Bolide sul diritto di Stan. 30-30 Discesa sottorete per l'italiano, che mostra un po' di insicurezza. 30-15 Servizio vincente per Sinner. 15-15 Rovescio ricamato quasi da terra da parte dell'elvetico. 15-0 Wawrinka non tiene lo scambio comandato da Sinner. 1-2 Wawrinka non trema e tiene la battuta. 40-30 Servizio seguito subito da un ...

0-0 Si parte! Buon divertimento a tutti fan notturni! INIZIO PRIMO SET 01.18 Manca pochissimo alla sfida: vincerà Wawrinka in tre comodi set o Sinner ci lascerà ancora di stucco? 01.16 Comincia il riscaldamento per i due protagonisti del match. 01.15 Dopo Roger Federer in allenamento, Sinner avrà l'opportunità di giocare contro un'altra leggenda svizzera, questa volta in match ...

00.54 A breve i giocatori faranno il loro ingresso considerando che l'inizio è previsto per le 19 locali. 00.51 Dopo l'infortunio al crociato, Wawrinka si è lentamente ripreso con la posizione #23 nel ranking Atp, vincendo il torneo di Doha ad inizio anno, quindi, disputando la finale di Rotterdam e i quarti del Roland Garros. 00.48 Oggi, proverà a ben figurare contro Stan The Man, ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Si comincia a New York! Più tardi Fognini e Giorgi - nella notte Sinner : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell'anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l'anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Sinner-Wawrinka - US Open 2019 in DIRETTA : battesimo di fuoco negli Slam per l'azzurrino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra il qualificato italiano Jannik Sinner e la testa di serie numero 23, l'elvetico Stan Wawrinka, valida per il primo turno del singolare maschile degli US Open di tennis: il match si giocherà sul Louis Armstrong, il primo campo in ordine d'importanza dopo il Centrale, ...