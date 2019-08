La trattativa riparte M5s e Pd al lavoro sul programma  

Fonte : agi

(Di martedì 27 agosto 2019) La strada verso un'intesa tra Pd e M5s è costellata di slanci in avanti e brusche frenate. L'incontro tra Pd e M5s previsto per la mattina è saltato a pochi minuti dall'inizio, mentre le ipotesi di composizione di un eventuale governo giallo-rosso hanno continuato a susseguirsi per essere subito smentite. Poi nel pomeriggio, superato il veto de sul Conte bis, la ricomposizione della rottura e un tavolotico con le delegazioni dei due partiti. La diretta della giornata, che ha visto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprire le consultazioni con i presidenti di Camera e Senato e la delegazione del Gruppo Misto. Si entrerà nel vivo domani, quando saliranno al Colle i rappresentanti dei principali partiti. Ore 20,05 Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è allontanato in automobile dal negozio di telefonia nel centro di Roma in cui si era recato col ...

