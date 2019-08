La Scuderia e Spa-Francorchamps | passione infinita

Formula 1 - Ricciardo si allontana dalla Renault : il pilota australiano spaventa la Scuderia francese : Il pilota australiano ha sottolineato come al momento rifiuterebbe una eventuale proposta di rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2020 Daniel Ricciardo allontana il rinnovo con la Renault, il pilota australiano infatti ha rivelato come al momento il prolungamento del suo contratto non sia la priorità. Photo4/LaPresse Il driver di Perth ha espresso le proprie valutazioni su questa prima metà di stagione, sottolineando come il suo ...