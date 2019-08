La nave della Ong tedesca Eleonore durante i soccorsi al largo della Libia

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per la nave della ong Lifeline con 101 naufraghi a bordo. Ok anche di Trenta e Toninelli : La nave Eleonore della ong Lifeline che nella serata di lunedì ha soccorso 101 Migranti su un gommone in difficoltà al largo di al-Khoms, in Libia, non ha il permesso del Viminale per entrare nelle acque territoriali italiane. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rimasto nei palazzi del ministero nei giorni scorsi durante la crisi di governo, ha firmato il divieto d’ingresso per la nave battente bandiera tedesca che, durante il ...

Salvini ha vietato l’ingresso in Italia della nave Eleonore - che ha a bordo 101 migranti : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha firmato un decreto per vietare l’ingresso, il transito e la sosta nelle acque Italiane della nave Eleonore, della ong Lifeline e battente bandiera tedesca. Sulla nave Eleonore ci sono 101 migranti soccorsi ieri al

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per la nave della ong Lifeline con 101 persone a bordo. Ma manca l’ok di Difesa e Trasporti : La nave Eleonore della ong Lifeline che nella serata di lunedì ha soccorso 101 Migranti su un gommone in difficoltà al largo di al-Khoms, in Libia, non ha il permesso del Viminale per entrare nelle acque territoriali italiane. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rimasto nei palazzi del ministero nei giorni scorsi durante la crisi di governo, ha firmato il divieto d’ingresso per la nave battente bandiera tedesca che, durante il ...

Migranti - sindaco Lampedusa : “nave militare spagnola è qui - ma nessuno dà autorizzazione per trasferimento dei 15 della Open Arms” : Migranti in giro per l’isola a causa del centro di accoglienza ormai sovraccarico e nessun segnale dalle istituzioni per dare il via alla redistribuzione a livello europeo. A protestare per la situazione a Lampedusa è il sindaco Salvatore Martello che, in un post su Facebook, denuncia l’impasse spiegando che la nave Audaz della Marina militare spagnola, arrivata davanti all’isola siciliana per imbarcare i 15 Migranti che ...

Open Arms - Spagna ridicola : prenderà solo 15 dei 193 immigrati sulla nave della Ong : La Spagna si prenderà solo 15 dei 163 migranti sbarcati in più tranches dalla Open Arms. Fra tutti gli immigrati, riferiscono fonti del Viminale, "esclusi i minori non accompagnati e le famiglie con bambini piccoli, 110 potrebbero essere ricollocati nei paesi Ue che hanno dato la propria disponibili

Open Arms - la Procura ha disposto il sequestro della nave : i migranti sbarcano a Lampedusa : Inchiesta per omissione e rifiuto di atti di ufficio a carico di ignoti «per non avere risposto alle gravi condizioni di salute dei migranti».

Open Arms - il pm dispone il sequestro della nave e lo sbarco immediato dei migranti : Dopo una notte delirante e una giornata in cui la disperazione ha raggiunti livelli altissimi, la situazione della nave Open Arms è stata sbloccata dalla Procura di Agrigento, che stasera ha disposto il sequestro della nave dell'ong spagnola e l'evacuazione immediata di tutti i profughi ancora ospitati a bordo.La decisione è stata resa nota dopo la visita a bordo del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, presente sulla Open Arms ...

Open Arms - disposto il sequestro della nave e l'evacuazione degli ultimi profughi : La decisione presa altermine di un vertice che si è svolto alla Capitaneria di Portodi Lampedusa tra il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio,che aveva fatto una ispezione sulla nave con unostaff di medici, e i vertici della Capitaneria

Open Arms - la Procura ha disposto il sequestro della nave : i migranti devono sbarcare : Inchiesta per omissione e rifiuto di atti di ufficio a carico di ignoti «per non avere risposto alle gravi condizioni di salute dei migranti». Dopo l’annuncio della Spagna di inviare una nave militare per trasportare i naufraghi sulle sue coste

La Procura sequestra la Open Arms : migranti lasceranno la nave della ong spagnola : Oltre una decina di naufraghi si sono gettati in mare dalla nave Open Arms. Dopo un primo infruttuoso tentativo operato nei...

La Spagna invia una nave per trasportare i migranti della Open Arms a Maiorca : La Spagna invierà una nave della marina a Lampedusa per trasportare i migranti della Open Arms a Maiorca. Al diciannovesimo giorno di stallo si sblocca la situazione per i naufraghi a bordo dell'imbarcazione della ong spagnola. La nave Audaz partirà alle 17 da Rota, Cadige. Per il ministro dei Trasp

Open Arms - Toninelli : "Pronti a portare i naufraghi in Spagna con nave della Guardia costiera" : Open Arms: "Ok, ma trasferimento in aereo o con un traghetto". Il ministro dei Trasporti: "Disponibili a portare tutti i migranti in Spagna con la Guardia costiera". Ma chiede a Madrid di ritirare la bandiera all'imbarcazione dell'Ong. A bordo restano ancora 98 naufraghi

La procura di Agrigento sta indagando sulla situazione della nave di Open Arms al largo di Lampedusa : La polizia giudiziaria ha acquisito dei documenti nella sede di Roma della Guardia costiera per conto dell’indagine della procura di Agrigento partita dopo un esposto di Proactiva Open Arms, la ong che gestisce la nave ferma da giovedì vicino a

Open Arms - polizia nella sede della Guardia costiera. Dalla nave : “Siamo su bomba a orologeria” : La polizia giudiziaria è stata inviata nella sede della Guardia costiera di Roma dal procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, dopo che ieri ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona e violenza privata. La stessa Guardia costiera chiede al Viminale di autorizzare lo sbarco, mentre Dalla nave ritengono che la situazione a bordo sia una "bomba a orologeria".Continua a leggere