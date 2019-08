Governo | Pd-M5S | Conte sblocca ma intesa in bilico su Di Maio vicepremier e voto su

Leu conferma sì a un Governo M5s-Pd - per +Europa “oggetto misterioso” : Opinioni discordi dal gruppo misto di fronte al possibile nuovo governo M5s-Pd. "Abbiamo confermato al Presidente della Repubblica la disponibilità dei senatori di Leu e della maggioranza del gruppo misto a verificare la possibilità di dar vita a quel governo di svolta di cui il Paese ha bisogno. Non abbiamo esercitato né veti né pregiudiziali sui nomi". Così Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto del Senato, a nome di Liberi e Uguali ...

Governo - per Pd e M5S intesa in bilico : scoglio Di Maio vicepremier e voto su Rousseau : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle sembrava si fosse sbloccata la trattativa tra Pd e M5S per il Governo giallorosso. Il premier uscente Giuseppe Conte aveva...

Pd-M5S - Di Maio : «Votiamo su Rousseau». L’intesa di Governo rischia di saltare : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

Governo - intesa Pd-M5S in bilico per lo scoglio vicepremier. Di Maio annuncia voto su Rousseau : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca la trattativa per il Governo giallorosso. Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere...

Governo Pd-M5S - si può fare. Ma Di Maio annuncia : «Prima il voto su Rousseau» : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

M5s : gli iscritti a Rousseau avranno l'ultima parola sul Governo col Pd : l'ultima parola sull'accordo col Pd sarà quella degli iscritti al Movimento 5 stelle, che non tradisce lo spirito originario e anche nelle ore complicate della trattativa per un nuovo governo col Pd affida la decisione agli attivisti che dovranno pronunciarsi sulla piattaforma Rousseau la prossima settimana. "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - si legge sul Blog del M5s - domani completerà il secondo giro delle ...

Governo - tra Pd e M5S Conte sblocca la trattativa : ma Zingaretti chiede garanzie. Nodo Di Maio vicepremier : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca la trattativa per il Governo giallorosso. Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere...

Per Giorgetti il Governo M5s-Pd è "contro il popolo italiano" : "Credo che fanno il loro bel governo, non in nome del popolo italiano ma contro il popolo italiano. Auguri". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, arrivando al BerghemFest non fa sconti al governo giallorosso che sta prendendo corpo. Un esecutivo che il sottosegretario dimissionario vede "come una forma di investimento per la Lega. Questo governo è la morte del M5s e del Pd in una botta sola". ...

Giorgetti : “Governo è morte di M5S e Pd in una botta sola” : Alzano Lombardo (Bergamo), 27 ago. (Adnkronos) – dall’inviato Marco Barboni“Questo governo sarà la morte del M5S e del Pd in una botta sola. Dovremo aspettare sei mesi, uno, due o quattro anni. Ma tra quattro anni al massimo il M5S e il Pd non avranno più la faccia di presentarsi di fronte al Paese”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento alla festa ...

Giorgetti : “Governo è morte di M5S e Pd in una botta sola” : Alzano Lombardo (Bergamo), 27 ago. (Adnkronos) – dall’inviato Marco Barboni“Questo governo sarà la morte del M5S e del Pd in una botta sola. Dovremo aspettare sei mesi, uno, due o quattro anni. Ma tra quattro anni al massimo il M5S e il Pd non avranno più la faccia di presentarsi di fronte al Paese”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento alla festa ...

Crisi di Governo - Pd-M5S al tavolo : «Lavoro positivo - si va avanti». Il nodo di Di Maio vicepremier : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

Pd e M5s - nessuno li vuole al Governo - neppure gli esponenti : "Unione forzosa" commentano Airola e Di Stefano : "Il M5S sta vivendo lo stesso scossone avuto con la Lega. Per me Lega e Pd pari sono. L'importante è che il Paese cominci a parlare la stessa lingua del Movimento". Cosi Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S agli Esteri, commenta il quasi matrimonio tra Pd e M5s. Di Stefano lo fa proprio all'uscita

Matteo Salvini - il complotto dell'Ue : l'aiutino sul deficit per aiutare il Governo Pd-M5s : Ora che si profila il governo dei buoni, benedetto dal Colle e dall'Europa, tutto è perdonato. Neppure il tanto discusso aumento dell'Iva sembra far preoccupare: "Ci sono margini di manovra - ha spiegato al Corriere della Sera, Giovanni Tria il ministro uscente dell'Economia -. Anche a leggi vigenti

Il Governo si sblocca e il Pd chiede a Conte una mano per commissariare il M5s : Roma. Il tweet della verità – con la benedizione di Donald Trump a un Giuseppe Conte che, chiuso nel suo ufficio, dissimula perfino impassibilità coi suoi collaboratori – arriva a sancire l’inutilità dei residui sospetti sugli esiti della crisi nel mentre che un piano più su, a Palazzo Chigi, quell’