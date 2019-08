Calciomercato Inter | è fatta per Alexis Sanchez | il cileno arriva in prestito secco

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) Continuano adre buone notizie nella parte nerazzurra di Milano, già rinfrancata da un ottimo esordio in campionato con un sonoro 4-0 alla neopromossa Lecce. Nella serata di oggi martedì 27 agosto l'ha infatti annunciato l'avvenuto accordo con il Manchester United per l'arrivo di. Un matrimonio, quello tra i nerazzurri ed il, nell'aria da tempo ma rinviato spesso per ragioni economiche. In tarda serata finalmente l'ok degli inglesi: ilgiocherà la stagione 2019/2020 con la maglia dell'. La formula:senza diritto di riscatto Il 30enne, già in Serie A con l'Udinese tra il 2008 ed il 2011, arriverà alla corte di Antonio Conte con la formula delsenza diritto di riscatto. In serata la società guidata da Zhang ha alzato la propria offerta relativa al contributo sull'ingaggio annuale percepito dall'attaccante, ...

FabrizioRomano : Alexis Sanchez all’Inter, here we go! Via libera dal Manchester United arrivato poco fa: operazione conclusa ????… - DiMarzio : #Sanchez, l’@Inter e il @ManUtd sempre più vicini all’intesa finale @SkySport #calciomercato - FabrizioRomano : Alexis Sanchez, l’Inter è sempre rimasta ottimista: nessun intoppo e si continua a trattare verso la chiusura ???? @SkySport #calciomercato -