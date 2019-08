Ultime Notizie Roma del 26-08-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 26-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno G7 in Francia con un segnale di apertura dal presidente americano Trump c’è stata unitas totale sull’iran ci sarà una dichiarazione congiunta dei del G7 ha detto che ha aggiunto che sul commercio partiranno negoziati seri con la Cina dopo che gli Stati Uniti hanno ricevuto ottime Notizie da Pechino dazi sulle auto ...

Governo Ultime Notizie : M5S “Conte unico nome” - trattativa a rilento : Governo ultime notizie: M5S “Conte unico nome”, trattativa a rilento Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto celerità e responsabilità. L’unica maggioranza politica che sembra possa far andare avanti questa XVIII legislatura è quella composta da M5S e PD. I due leader, Di Maio e Zingaretti, hanno cominciato a parlare di temi, mostrando una certa convergenza sulla tutela dell’ambiente e l’investimento in ...

Ultime Notizie Roma del 26-08-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla visione Da Francesco Vitale in studio apriamo con la pagina politica e la crisi di governo al muro contro muro sul nome del premier tra Movimento 5 Stelle PD Di Maio non arretra sul ponte non si può aspettare altro tempo su delle cose semplicemente di buon senso è assurdo L’Italia non può aspettare il PD Zingaretti nel corso di una conferenza stampa Ha ribadito la necessità di ...

Pensioni Ultime Notizie : Landini “stop Quota 100 non basta” Tria rassicura : Pensioni ultime notizie: Landini “stop Quota 100 non basta” Tria rassicura Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sulle misure che dovrà attuare il prossimo governo in materia previdenziale. A tal proposito sono da sottolineare anche le parole del ministro dell’Economia Giovanni Tria, che ha voluto rassicurare sulle risorse per sterilizzare le clausole di salvaguardia al ...