Sorteggio Europa League 2019-2020 | data | programma | orario e tv Le fasce e le possibili

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) Venerdì 30 agosto alle ore 13.00 il Grimaldi Forum di Montecarlo sarà teatro deldella UEFAdi calcio. Saranno 48 le formazioni al via e di queste 21 sono già note, ovvero le 17 compagini qualificate di diritto alla fase a gironi oltre alle quattro eliminate nel terzo turno dei preliminari di Champions. A questo elenco bisognerà aggiungere le 21 formazioni provenienti dagli spareggi e le 6 sconfitte ai playoff di Champions. I 48 club saranno dunque suddivisi in quattro face in base al coefficiente UEFA. Saranno 12 gironi da quattro squadre, contenente una compagine per fascia. Opportuno ricordare che nessuna formazione può affrontarne un’altra della stessa federazione. Di seguito l’elenco ordinato secondo il ranking UEFA: SQUADRE GIA’ QUALIFICATE ALLA FASE A GIRONI DI104.000 Sevilla (ESP) 101.000 ...

GabryMonto : @HaRagioneNonno @ilgiovanemassi Ci metteremo un anno per qualificarci all’Europa League quando potevamo giocarci tu… - alefiori1 : @Shellsh0ker Gli orari di anticipi e posticipi fino a Natale verranno ufficializzati venerdì prossimo dopo il sorte… - Ornella_oddo : Carissima #BigHit, Cerca di rinsavire e dimenticati la lotteria, il sorteggio e la Membership, perché in Europa no… -