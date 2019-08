Roger Waters e Mick Jagger alla Mostra del Cinema di Venezia

Arriva il trailer di Us+Them di Roger Waters - presto in anteprima al Festival del Cinema di Venezia : Il trailer di Us+Them di Roger Waters anticipa il ritorno dei Pink Floyd a Venezia dopo 30 anni. Potrebbe essere questa la chiave di lettura per molti sognatori e fan del gruppo di Wish You Were Here, che tornerà a far sentire la propria musica attraverso il film concerto che il suo ex bassista porterà in anteprima al Festival del Cinema di Venezia ma fuori concorso. La prima, in Italia, è attesa per il 7 ottobre e con spettacoli che si ...