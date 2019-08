Quel coraggio di molti genitori e lo Stato assente

Oroscopo settembre : coraggio per i segni di fuoco - intraprendenza per Quelli di terra : Per molti di noi, settembre sarà il mese che ci farà riprendere il lavoro interrotto grazie all'estate, ma anche per prepararsi all'autunno che ormai è alle porte con tutto ciò che implica nelle nostre vite. Ci farà assaporare i colori, i sapori e gli odori dell'approssimarsi di una stagione più fresca e riflessiva, però con la carica che abbiamo acquisito durante i mesi estivi. Per i segni di aria, di acqua, di terra e di fuoco, le previsioni ...