Presentazione di C' era una volta a Hollywood in Giappone

Truffati banche - in Gazzetta l’ultimo decreto per gli indennizzi : via libera alla Presentazione delle domande sul sito Consap : Al via gli indennizzi ai risparmiatori danneggiati dai crac delle banche finite in risoluzione o in liquidazione coatta. E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’ultimo decreto con le norme per la presentazione delle istanze, che andranno inviate nei prossimi 180 giorni attraverso il sito https://fondoindennizzorisparmiatori.Consap.it. Da domani sarà possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda, caricare gli ...

Torres - tanto entusiasmo : una serata di Presentazione ricca di emozione : Una serata ricca di emozione ieri in Piazza Sant’Apollinare per la Torres, i suoi tifosi e la città di Sassari. Ospite della XIII edizione della manifestazione “Adotta una piazza” organizzata dal Gremio dei Contadini che, ogni anno, alla vigilia della Discesa dei Candelieri, dà vita ad una serata ricca di eventi nella splendida cornice del centro storico, la nuova squadra rossoblù è stata accolta con calore ed entusiasmo dai suoi tifosi a ...

La Presentazione di Daniele De Rossi al Boca Juniors - stasera in diretta streaming : È in programma oggi alla Bombonera di Buenos Aires quando in Italia saranno le nove di sera: i link per seguirla in diretta

Nuoto - Mondiali 2019 : Presentazione batterie e finali sabato 27 luglio. L’esordio di Pilato - Quadarella cerca uno storico bis e Panziera va all’attacco dei 200 dorso : I Mondiali di Nuoto 2019 stanno per volgere al termine e domani andranno ad affrontare la penultima giornata di competizioni per quella che è stata a tutti gli effetti una rassegna trionfale per i colori italiani e che potrebbe riservare ancora parecchie soddisfazioni nelle ultime finali in programma. Al Nambu Acquatic Center di Gwangju (Corea del Sud) si comincerà come di consueto alle 3:00 della mattina quando Federica Pellegrini continuerà il ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Presentazione batterie e finali venerdì 26 luglio. 4×200 sl a caccia della finale - Quadarella - Codia e Panziera a voi! : L’Italia, dopo una giornata di “riposo” in termini di medaglie e finali conquistate ai Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud), vuol riprendere il filo del discorso interrotto. Il Bel Paese punta le proprie fiches su chi a Glasgow ha dimostrato di essere grande, nella rassegna continentale che aveva lasciato presagire ciò a cui si sta assistendo in questo campionato iridato. Ebbene, il tris d’assi Piero Codia, ...

Scherma - Mondiali 2019 : Presentazione Italia spada femminile. Un mix di giovani e veterane per proseguire nella risalita : Da Rio 2016 a Tokyo 2020, quattro anni per cancellare una delusione tremenda e prendersi quello che incredibilmente era sfuggito prima dell’Olimpiade brasiliana. Il tutto, però, passa da un Mondiale di Budapest importantissimo per la spada femminile Italiana, che ha bisogno di un piazzamento importante per continuare nella sua rinascita. Ripartire dopo il 2016 non è stato facile, perchè quello delle azzurre era stato un clamoroso ...

Pro Vercelli - ufficiale : Gilardino è il nuovo allenatore - stasera la Presentazione [FOTO] : Alberto Gilardino è ufficialmente il nuovo allenatore della Pro Vercelli squadra che nella prossima stagione disputerà il campionato di Serie C, il campione del mondo si prepara alla prima vera grande esperienza in panchina. “La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo con il Sig. ALBERTO Gilardino, che sara’ il nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico sara’ presentato ...

Figc - domani il Consiglio Federale e la Presentazione del nuovo ct dell’Under 21 Paolo Nicolato : È stata convocata per le ore 12 di domani la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno ci saranno l’ informativa del direttore generale, i ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2019/2020 e i provvedimenti conseguenti, le nomine di competenza, alcune modifiche regolamentari, le date dell’attività agonistica ufficiale ...

Trapani - conferenza stampa per la Presentazione del direttore generale : Si terrà oggi (lunedì 8 luglio) alle 17.30 presso la Sala stampa dello Stadio Provinciale di Trapani una conferenza stampa del Presidente del Trapani Calcio Giorgio Heller e dell’Amministratore Delegato Lorenzo Giorgio Petroni. Nel corso dell’incontro con i giornalisti sarà presentato il direttore generale del Trapani Calcio Giuseppe Mangiarano.L'articolo Trapani, conferenza stampa per la presentazione del direttore generale ...