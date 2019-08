Morto Massimo Mattioli | fumettista ribelle che ispirò il papà dei Simpson

Simon Gautier - i risultati dell’autopsia : Morto per emorragia dopo rottura arteria femorale. In vita al massimo per 45 minuti dopo caduta : morto per uno shock emorragico dopo la rottura dell’arteria femorale. Così, secondo i risultati dell’autopsia, sarebbe deceduto Simon Gautier, il turista francese caduto in un dirupo nel Cilento e ritrovato solo dopo 10 giorni di ricerche. Secondo l’esame, eseguito all’ospedale di Sapri, in provincia di Salerno, dal momento della caduta sarebbe rimasto in vita al massimo 45 minuti. Durante l’autopsia sono state ...