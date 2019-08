Fonte : attualitavip.myblog

(Di lunedì 26 agosto 2019) Kimalla sorellaper un servizio fotografico e pubblica, come di consueto, uno degli scatti sui propri account social. Niente di fuori dal comune, se non fosse che i fan hanno presto notato un dettaglio che rivela un errore piuttosto grossolano. La maggior parte degli utenti su Instagram ha capito facilmente che la foto è stata ritoccata in digitale. Molti, infatti, hanno notato un clamoroso errore grazie ad un particolare: il piede sinistro di Kim, infatti, sembra presentare sei dita. «Le cose sono due: o sei affetta da polidattilia, o haicon Photoshop», scrivono alcuni. Il post, in pochi giorni, ha comunque accumulato oltre 3 milioni di ‘like’. Kim, non nuova al ritocco fotografico, sembra non crucciarsene particolarmente: ogni suo contenuto è potenzialmente una miniera d’oro, anche perché la più ...

zazoomblog : Kim Kardashian posa insieme a Kylie Jenner ma qualcosa non va: «Hai esagerato con Photoshop» - #Kardashian… - zazoomnews : Kim Kardashian posa insieme a Kylie Jenner ma qualcosa non va: «Hai esagerato con Photoshop» - #Kardashian… - EMuscat27 : @Sara66872893 @EmmaMuscatMusic Con tutto il rispetto non è che è kim kardashian ??????? inoltre ti voglio ricordare c… -