Criscitiello controcorrente | “Il Napoli è bello ma incompleto Adl faccia un regalo ad

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il direttore di Tuttomercatoweb Michele, nel suo editoriale, non considera Lozano un “” ad Ancelotti ed aspetta la ciliegina sulla torta del mercato azzurro:giudica iluna macchina bella ma incompleta: “Ilma. Basta poco per rendere, forse, perfetta la macchina di Carlo Ancelotti che già a Firenze ha lanciato il primo segnale. Serve la punta per completare l’opera. Si andrà su Llorente ma un grande colpo al centro dell’attacco servirebbe per lanciare, definitivamente, la sfida ai bianconeri e ai vecchi amici ora “nemici” Sarri e Higuain. De Laurentiis dovrebbe fare quelche Ancelotti meriterebbe dopo un anno di attesa. Mercato ottimo, fin qui. Da Manolas a Lozano senza cessioni eccellenti. Ilè più competitivo rispetto ad un anno fa. La torta c’è, manca ...