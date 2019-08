Bimbo rischia di morire soffocato da una banana | vigile del fuoco lo salva

Bari - grave Bimbo di 3 anni : ha rischiato di annegare dopo essere scivolato da uno scoglio : E' accaduto nella spiaggia pubblica del Canalone. Rianimato dal personale del 118 è nella Terapia intensiva del Policlinico

Mamma e papà fanno un video per gioco - il Bimbo li imita e rischia la vita : I genitori si riprendono mentre fanno un gioco e non si rendono conto che dietro di loro il bambino rischia la vita. Una coppia si è ripresa mentre lei salta in braccio a lui, sotto gli occhi stupiti e divertiti del loro piccolo. Il bimbo, per spirito di emulazione, decide di copiare la Mamma, e si lancia dal letto a castello verso il materasso posto sul pavimento. Un volo considerevole, anche se l’atterraggio è sul morbido, reso ancora ...

Versilia - Bimbo di 2 anni rischia di annegare in una piscina gonfiabile. È grave : È ricoverato in gravissime condizioni il bambino di due anni e mezzo che l’1 agosto ha rischiato di annegare in una piscina gonfiabile. L’incidente è avvenuto in serata a Torre del Lago, in provincia di Lucca, dove il piccolo stava giocando nella vasca allestita dai genitori nel giardino di casa. Secondo una prima ricostruzione della polizia, il bimbo stava giocando in acqua con il fratellino e il cuginetto fino a quando tutti e tre ...

Bimbo di 7 anni rischiava sordità e morte improvvisa : salvato da un raro intervento nell’Ospedale di Taormina : Per la prima volta in Sicilia impiantato un defibrillatore ad un piccolo paziente di 7 anni; il piccolo paziente è affetto dalla “Sindrome di Jervell-Lange-Nielsen”, una rarissima forma di “sindrome del QT lungo” associata a sordità congenita ed elevatissimo rischio di morte improvvisa a causa di aritmie ventricolari maligne. E’ questa la patologia che i medici del CCPM hanno diagnosticato al piccolo Nicola in cura a ...

Bimbo rischia di annegare a Vibo Valentia - salvato da un agente di polizia fuori servizio : Un agente di polizia fuori servizio ha salvato dall'annegamento un bambino di sette anni. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di domenica a Bivona, frazione del comune di Vibo Valentia. Domenico Barbuto, in servizio alla polizia stradale, ha sentito le grida del piccolo e lo ha raggiunto tra le onde.Continua a leggere

Firenze - cade in stagno e rischia di annegare : Bimbo di 2 anni salvato al Meyer : Un bimbo di 2 anni ha rischiato di morire per annegamento: è arrivato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in coma ed è stato salvato dai medici grazie all’Ecmo, una procedura di respirazione extracorporea che ha consentito ai suoi polmoni di stare a riposo e recuperare la loro funzione. Storia a lieto fine per il bambino umbro che nelle scorse settimane è arrivato al Meyer con l’elisoccorso, in coma, e che nei prossimi ...

Tenta di strappare un Bimbo dalle braccia della madre e rischia il linciaggio : Un uomo di 47 anni, probabilmente affetto da problemi psichici, ha cercato ieri pomeriggio di strappare un bimbo di 5 anni dalle braccia della madre. Ha rischiato il linciaggio da parte della folla e si è salvato solo grazie all'intervento della polizia. Un uomo di quarantacinque-cinquanta anni di nazionalità rumena è stato fermato dalla Polizia a Reggio Calabria per aver Tentato di sottrarre un bambino alla madre. Il fatto di è verificato nella ...