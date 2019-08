Zingaretti:no Conte ma cerchiamo intesa

Il segretario Pd, in una telefonata con il capo politico del M5S Di Maio, ha ribadito il "no" a unbis. Fonti della segreteria dem riferiscono che il segretario ha espresso "malessere per gli ultimatum" da parte del M5S. "Si lavora comunque a una soluzione". Eincassa l'appoggio dei renziani:"Totale sostegno sia che dica sì asia che dica no",dicono fonti vicine a Renzi.(Di domenica 25 agosto 2019)