FOTO – Rigore Mertens | il fallo c’è | ma non è sul belga!

Wolverhampton-Manchester United 1-1 - Pogba sbaglia un rigore : indicazioni importanti per il Torino [FOTO] : PREMIER LEAGUE – Termina in parità Wolverhampton-Manchester United, il Monday Night in Premier League. Al Molineaux la squadra di Solskjaer non va oltre l’1-1 con Pogba che sbaglia un calcio di rigore. Primo tempo appannaggio del Manchester United. I Red Devils giocano meglio, ma non riescono a creare pericoli fino al 27′. Alla prima occasione lo United passa. Rashford pesca Martial, che dal limite dell’area ...

Liga - l’Atletico Madrid parte bene : 1-0 al Getafe - Morata gol e rigore sbagliato [FOTO] : L’Atletico Madrid inizia bene. Al Wanda Metropolitano, la squadra di Simeone batte il Getafe per 1-0. Colchoneros che partono bene e trovano il gol poco dopo la metà del primo tempo. Trippier crossa dalla destra e Morata incorna in tuffo per la rete del vantaggio. Al 38′ il Getafe resta in 10 per l’espulsione di Molina, decretata dopo il consulto al VAR. Al 42′ si ristabilisce la parità numerica per il doppio ...

Roma-Real Madrid - i giallorossi vincono ai calci di rigore : ottima fase offensiva - difesa da registrare [FOTO] : Roma-Real Madrid – Amichevole di prestigio in serata per la Roma. I giallorossi hanno la meglio del Real Madrid ai calci di rigore dopo il 2-2 nei 90′ regolamentari. Roma che parte forte e gioca per lunghi tratti meglio del Real Madrid. Super Dzeko che fa un tunnel a Marcelo, salta due uomini di forza e imbuca splendidamente per Under che colpisce la traversa. Al 9′ è ancora il bosniaco ad ispirare la manovra, ...

Roma - rigore “truffa” : Zaniolo si scusa e l’Athletic Bilbao ringrazia [FOTO] : Prima il rigore truffaldino, che ha permesso alla Roma di agguantare il pari al 90′ contro l’Athletic Bilbao, poi le scuse, infine il ringraziamento degli avversari. Nicolò Zaniolo ieri sera a Perugia durante l’amichevole contro i baschi è stato il protagonista in negativo dell’amichevole per via del suo tocco di mano che ha tratto in inganno l’arbitro che ha ‘regalato’ il rigore del pari ai ...

Community Shield - la Supercoppa è del Manchester City : Liverpool ko ai calci di rigore [FOTO] : Si è disputata una partita scoppiettante valida per la Community Shield, sconfitta per i Campioni d’Europa in carica del Liverpool, a fare festa questa volta è il Manchester City. Primo tempo di marca ManCity, nel secondo meglio i Reds. I 90′ finiscono 1-1 con i gol di Sterling e Matip, poi si va ai calci di rigore e dal dischetto sbaglia solo Wijnaldum, gli altri segnano tutti e i Citizens vincono per la sesta volta nella ...

Audi Cup - il Tottenham beffa il Bayern Monaco ai calci di rigore [FOTO] : Altra partita interessante in chiave internazionale, si è giocata la finale dell’Audi Cup 2019, successo per il Tottenham che ha vinto contro il Bayern Monaco dopo i calci di rigore, 6-5 il risultato finale. I vice-campioni d’Europa si sono portati sul doppio vantaggio con le reti di Lamela (19’pt) e Eriksen (14’st), poi la reazione del club tedesco che riacciuffa il 2-2 in gol nella ripresa con Arp (16′) e ...

Cc ucciso - la procura : sulla FOTO agiremo con rigoreIl comandante : Cerciello aveva dimenticato l'arma : Gli inquirenti assicurano che gli interrogatori dei due arrestati sono stati effettuati rispettando la legge. I carabinieri: "Cerciello e Varriale non hanno avuto tempo di reagire"

Premier League Asia Trophy - Manchester City ko ai calci di rigore contro il Wolves [FOTO] : Il Manchester City continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’obiettivo della squadra di Guardiola è quello di essere protagonista in Premier League ma soprattutto in Champions League, l’intenzione è quella di provare ad arrivare fino in fondo. Nel frattempo la squadra di Guardiola è scesa in campo per la la finale del Premier League Asia Trophy. sconfitta ai calci di rigore contro il Wolves. A Shanghai, i ...