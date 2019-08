All' inizio pensavo fosse di serie B Poi capii che era un grande artista

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 25 agosto 2019) Cinzia Romani Il «suo» regista d'elezione: «Carlo subì una forma di razzismo» Era l'attore preferito di Pupi Avati, Carlo Delle Piane. Ed è stato proprio il regista bolognese, ora sugli schermi col film Il signor Diavolo, a farlo tornare sul set nel 1977, dopo una lunga pausa. E, come sempre accade per i personaggi scelti da Avati, amante dei ribaltamenti di ruolo, per l'interprete fu una memorabile svolta: da caratterista a protagonista. Com'è stato il suo primo incontro con Delle Piane, amico prima che suo attore-feticcio? «Naturalmente, è stata una sorta di scommessa. Dovuta a mio fratello Antonio (produttore dei film di Avati, ndr), che già conosceva Carlo. Io, invece, non lo volevo». Perché non lo voleva? «Con un po' di razzismo,precipitato in un cinema diB. Mio fratello, conoscendolo, mi convinse che Carlomeritevole d'una chance. Così, un ...

OfficialASRoma : ?? “Sono sicuro che la squadra sia cresciuta: c’è stata un’evoluzione positiva in questo pre-campionato. Siamo all’i… - GiovanniToti : La mia proposta di scendere in piazza per il nostro futuro ha già raccolto molte adesioni. E siamo solo all'inizio.… - OfficialASRoma : Manca sempre meno a #RomaGenoa e all'inizio del campionato 2019-20 ?? Ecco tutti i gol che abbiamo segnato nel nostr… -