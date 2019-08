Tanti i temi di contrasto tra Pd e M5S | per Di Maio bisogna partire da taglio parlamentari

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 24 agosto 2019) Il Movimento 5 Stelle è numericamente predominante in Parlamento e adesso che la crisi di governo è entrata nel vivo, con il Capo dello Stato che giovedì ha completato il primo giro di consultazioni per costituire un esecutivo senza passare dalle urne, sembra che tutti strizzino l'occhio a Die soci. Dopo il summit di ieri tra Pd e Movimento 5 Stelle i commenti appaiono diversi. Dal Pd si parla di incontro positivo, con alcune cose da rivedere ma niente di insormontabile. Diverse sono invece le dichiarazioni grilline: Diha parlato di un Pd che già litiga, riferendosi ad una querelle tra Renzi e Zingaretti e a un audio di Renzi che accusa Gentiloni (e di sponda Zingaretti) di non volere l'accordo....

