Pupo grida Forza Benevento ma si trova in Irpinia | fischi per lui

(Di sabato 24 agosto 2019) Francesca Galici Gaffe geografico-calcistica per, che dal palco della Sagra della polpetta in provincia di Avellino!" senza sapere di essere ine senza conoscere la rivalità tra le due compagini Gaffe geografica per, che nelle scorse ore siva a Pratola Serra, un borgo della provincia di Avellino, per partecipare alla Sagra della polpetta. Un concerto come tanti altri per l'artista toscano, che durante questa estate si è esibito su diversi palchi in tutto il Paese. Appassionato di calcio, Enzo Ghinazzi in arte, durante la sua perfomance ha dedicato qualche minuto all'interazione con le tante persone accorse per sentire la sua musica, disquisendo della formazione del. Come ha raccontato il sito irpino The Wam,ha esaltato la squadra campana e ha anche commentato sul palco il risultato di 0 a 0 ottenuto dalla ...

