Maltempo | allagamenti e black out nell’Aquilano

Maltempo - nubifragio su Isernia : allagamenti - danni - alberi caduti : L'arrivo di una blanda circolazione depressionaria in alta quota sul rovente e afoso terreno italiano ha dato vita ad una serie di forti temporali di calore lungo buona parte dell'Appennino nel corso...

Maltempo ad Ascoli Piceno - allagamenti e tetti scoperchiati. La piazza spazzata dalla tempesta : In seguito al violento nubifragio e relativa grandinata in corso nella città di Ascoli Piceno e in provincia “si invita tutta la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni o a ripararsi in luoghi al coperto”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. “Le forze dell’ordine e gli addetti ai lavori – aggiunge – sono già in strada per cercare di risolvere i principali problemi ...

Maltempo Piemonte - allagamenti nel Cuneese : si chiederà lo stato di emergenza : “Siamo vicini al territorio Cuneese colpito nelle scorse ore da un nubifragio di grande portata: molta pioggia e vento forte, che hanno creato allarme e disagi, ma fortunatamente i danni sono limitati”. Così l’assessore alle Opere pubbliche e Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi, che sta seguendo l’evolvere della situazione in queste prime ore di post evento. “La Protezione civile è immediatamente ...

Maltempo Piemonte : nubifragio e allagamenti tra Saluzzo e Cardè : Un forte nubifragio si è registrato questa mattina in Piemonte, nel Cuneese: piogge torrenziali e allagamenti si sono registrati nel Saluzzese e nel centro abitato di Cardè. Le intense precipitazioni hanno fatto esondare i corsi d’acqua della zona e le acque hanno invaso le strade: in alcuni punti il livello ha superato gli 80 cm. L'articolo Maltempo Piemonte: nubifragio e allagamenti tra Saluzzo e Cardè sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lombardia : vento forte e grandine in Valtellina - allagamenti e disagi : Numerosi interventi dei vigili del fuoco in Valtellina nelle scorse ore, per rimuovere alberi abbattuti dal forte vento e cartelloni pubblicitari sradicati. L’ondata di Maltempo, caratterizzata anche da una violenta grandinata, ha colpito soprattutto l’area di Morbegno (Sondrio): la caduta di alberi e allagamenti ha bloccato la circolazione, e interessato anche l’area industriale di Colico (Lecco). Situazione critica in ...

Maltempo Turchia - violentissimo nubifragio a Istanbul : un morto e pesanti allagamenti [FOTO e VIDEO] : Un nubifragio ha colpito Istanbul ininterrottamente per 2 ore, causando un morto ed enormi disagi nella metropoli. Un corpo senza vita, ancora non identificato, è stato rinvenuto in un sottopassaggio del quartiere di Unkapani, mentre sono state chiuse per precauzione diverse strade e gallerie, causando ingorghi e disagi, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo. Numerosi i ...

Maltempo Piemonte - allagamenti nella provincia di Torino : 130 interventi dei soccorsi - gravi danni a Chieri - Moncalieri e Nichelino : Domenica di Maltempo ieri in Piemonte, dove la provincia di Torino è stata interessata da diverse piogge e allagamenti che hanno richiesto svariati interventi di soccorso: ”#Torino, 130 gli interventi dei #vigilidelfuoco effettuati da ieri pomeriggio per il #Maltempo che ha causato allagamenti e sradicato alberi in città e nei comuni di Chieri, Moncalieri e Nichelino”. Lo comunicano via twitter i Vigili del Fuoco. A seguito del ...

Ondata di Maltempo nel Regno Unito : blackout - allagamenti e disagi per i viaggiatori : Un’Ondata di forte maltempo ha colpito il Regno Unito, creando disagi ai viaggiatori, alle prese con interruzioni e allagamenti. Il servizio meteorologico ha previsto temporali e forti venti in Scozia e Irlanda del Nord, in Galles e nella maggior parte dell’Inghilterra. Parzialmente chiusa la principale linea ferroviaria che unisce Inghilterra e Scozia a causa dell’acqua che ha invaso i binari tra Penrith North Lakes e Lockerbie. La ...

Maltempo Friuli - violento temporale con grandine e forte vento su Udine : blackout e allagamenti in città [FOTO e VIDEO] : Un violento temporale si è abbattuto su Udine con grandine, forte vento e tanti fulmini, come mostra il video in fondo all’articolo. Il temporale ha provocato allagamenti e un blackout in città. Allagato il negozio MediaWorld di Reana del Rojale, in via Nazionale. Le squadre dei vigili del fuoco sono pronte a intervenire. Il Maltempo ha provocato anche gravi disagi alla viabilità. Il traffico sulla A23 risulta rallentato da Gemona da Udine ...

Maltempo Genova : allagamenti e disagi nell’Ospedale San Martino : disagi all’ospedale San Martino di Genova per il violento temporale che la notte scorsa ha colpito il capoluogo ligure. Il nubifragio, accompagnato da forte vento e fulmini, ha mandato in tilt gli impianti di condizionamento, causando un ritardo di circa 90 minuti nelle attività della sala operatoria della neurochirurgia. L’intervento dei tecnici è ancora in corso “ma -spiega la direzione strategica del nosocomio genovese- ...

Maltempo - violenta grandinata a Bolzano : strade imbiancate e allagamenti [FOTO e VIDEO] : Un violento temporale, accompagnato da vento e da una forte grandinata, si è abbattuto a Bolzano intorno alle 14. Le strade si sono imbiancate in pochi minuti e si sono registrati diversi allagamenti in scantinati e cantine. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Un albero è crollato all’interno del lido cittadino ed un altro è stato sradicato dal terreno all’interno del parco Petrarca sui prati del Talvera. Il servizio meteo della ...

Meteo - il Maltempo investe il Centro-Nord : frane - allagamenti e tetti scoperchiati : In queste ore il maltempo ha raggiunto il Centro-Nord, provocando allagamenti, frane e smottamenti. Danni particolarmente gravi per l'agricoltura, soprattutto a Bergamo. Mentre a Treviso il forte...

Maltempo : Treviso - allagamenti - frane e smottamenti : Treviso, 2 ago. (AdnKronos) - Il forte ed improvviso Maltempo ha colpito oggi la provincia di Treviso mettendo a dura prova la viabilità. Alcuni sottopassi sono stati interessati da allagamenti e nell’area pedemontana e del Grappa, in particolare a Borso e Monfumo, si sono verificate frane e smottam