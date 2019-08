Il vicesindaco eletto con la Lega nel Veronese e la maglia che incita alla violenza sulle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) E’ stato chiamato sul palco della sagra di Roveré(Verona) per l’estrazione della lotteria. E Loris Corradi,in lista con la, ha sfoggiato con nonchalance una maglietta rossa con una scritta checontro le donne: “Se non puoi sedurla, puoi sedarla”. Non solo: quando la presentatrice dello spettacolo l’ha letta, sono partite alcune risate dal pubblico. Una scena che però ha infastidito alcuni dei presenti. Tanto che una signora, presente in platea, ha scritto una lettera a “L’Arena di Verona” rendendo nota la vicenda: “Mi chiedo”, ha scritto, “cosa pensino le donne veronesi della battuta e del messaggio lanciato da un rappresentante delle istituzioni. A me e alle amiche sedute al mio tavolo non ha fatto per niente ridere”. Grazielettera della spettatrice, è ...

