Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026 | Malagò | «Che orgoglio»

Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto - l’Italia fa festa per la quarta volta! Trionfo per acclamazione : I Giochi del Mediterraneo 2026 si disputeranno a Taranto! La candidatura pugliese ha avuto la meglio all’unanimità in occasione dell’Assemblea dei Comitati Olimpici dei 26 Paesi membri che si sono riuniti oggi a Patrasso (Grecia). La kermesse riservata alle Nazioni che si affacciano sul Mare Nostrum tornerà così in Italia dopo ben 17 anni dell’edizione di Pescara 2009, si tratterà della quarta volta nel nostro Paese dopo Napoli ...

Assegnata a Taranto l’edizione 2026 dei Giochi del Mediterraneo : La scelta è stata fatta nel pomeriggio a Patrasso, in Grecia, dove si è riunita l’assemblea generale del Comitato internazionale Giochi del Mediterraneo

A Taranto i Giochi del Mediterraneo del 2026. La felicità del sindaco Melucci : "La città può ripartire" : L'assegnazione a Patrasso in Grecia durante l'assemble annuale del Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Malagò: "Sarà un anno speciale, prima le Olimpiadi invernali poi i Giochi"

A Taranto i Giochi del Mediterraneo 2026 : Il 2026 sarà un anno di sport per l'Italia: non solo ospiterà i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, ma anche i...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Fossali porta l’arrampicata ai Giochi! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

I grandi duelli dei videoGiochi : da FIFA 20 e PES 2020 alle serie del passato : Il mondo dei videogiochi è da sempre stato caratterizzato da sfide che, a cadenza più o meno fissa, tendono a ripetersi ciclicamente. Il caso a noi più prossimo, quello di FIFA 20 e PES 2020, ne è l'esempio più lampante, con le visioni del calcio videogiocato di Electronic Arts e Konami che continuano a darsi battaglia, anno dopo anno, da ormai un ventennio più che abbondante. Sono stati lustri di alterne fortune per le due serie, che si sono ...

Dell amplia la gamma Alienware : mouse - monitor e computer per appassionati di Giochi : In occasione Della fiera Gamescom 2019 in corso a Colonia, Dell ha svelato i nuovi prodotti Alienware indirizzati agli appassionati di videogiochi. All’esordio ci sono due PC desktop, due tastiere meccaniche, tre mouse e quattro monitor, di cui uno veramente fuori dagli schemi. Fra i nuovi monitor spicca il moDello Alienware AW5520QF, dotato di pannello OLED da 55 pollici con risoluzione di 4K, tempo di risposta di soli 0,5 millisecondi ...

Volley femminile - Europei 2019. Davide Mazzanti : “Confermo la squadra del preolimpico - ci Giochiamo le nostre carte” : Davide Mazzanti ha diramato le convocazione per gli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre, l’Italia si presenta ai nastri di partenza come una delle grandi favorite per la conquista del titolo continentale e potrà giocare senza particolari pressioni visto che ha già raggiunto il grande obiettivo stagionale (la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020). Il CT della nostra Nazionale ...

Ecco come provare lo streaming dei Giochi per PC del Galaxy Note 10 su altri smartphone Galaxy : La serie Samsung Galaxy Note 10 è dotati di una nuova funzionalità software che offre la possibilità di trasmettere in streaming giochi per PC tramite una connessione dati Wi-Fi o mobile. Grazie all'app Android di Parsec, una start-up di cloud gaming con sede a New York, è possibile provare questa funzionalità anche su altri dispositivi della famiglia Samsung Galaxy. L'articolo Ecco come provare lo streaming dei giochi per PC del Galaxy Note 10 ...