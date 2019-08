Di Maio tiene il punto su Conte

M5s - Luigi Di Maio non tiene più i suoi : agguato in aula per frantumare l'asse con la Lega : Oggi si saprà quale, delle decine di proposte di modifica al decreto sicurezza bis, fatte dai parlamentari del M5S, passerà il vaglio dei vertici, cioè di Luigi Di Maio. Probabilmente quelle più indolori, quelle non in grado di provocare l' alleato leghista, dandogli il pretesto per la temutissima c