Treviso | violentava figlia di 2 anni e mezzo e metteva video in rete per chat di

Treviso - violentava la figlia minorenne e vendeva video pedopornografici in Australia : arrestato 46enne. Gli abusi duravano da anni : Avrebbe violentato per anni la figlia di sei anni e poi avrebbe diffuso le immagini in rete in Australia, su delle chat di pedofili. Per questo un uomo di 46 anni, residente in provincia di Treviso,è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale pluriaggravata e commercio di materiale pedopornografico. Le indagini sono scattate grazie a una segnalazione della polizia Australiana che, indagando nel dark web, ha trovato diversi indizi ...