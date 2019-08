Salvini dice di essere pronto a tutto pur di tenere lontano Renzi dal governo

Fonte : agi

(Di venerdì 23 agosto 2019) "Io non mollo. Siamo qui per ridare agli italiani o unstabile, con le idee chiare, con una squadra nuova, o si va al voto". Lo ha detto Matteoin diretta Facebook. "C'era unfermo purtroppo da settimane e da mesi. Abbiamo scelto di dare uno scossone di fronte a tutti gli italiani non nel chiuso dei palazzi", ha sostenuto il segretario leghista. "O c'è un accordo per una squadra per lavorare bene nei prossimi anni, a prescindere dalle poltrone, che sono l'ultima cosa che interessano alla Lega" o si va a votare, ha detto ancora. "Io, nel mio piccolo, con tutti i miei errori e i miei problemi, sto qua nel mio ufficio a lavorare". "E' più facile stare all'opposizione, ma a me non piacciono le cose facili" ha aggiunto, "Lo dirò agli amici dei 5 stelle: 'Ma veramente volete riportare al potere Renzi, la Boschi? Quello che definivano il partito di ...

